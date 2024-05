Jebkurš mazais uzņēmējs piekritīs, ka neparedzētas situācijas var pamatīgi iedragāt ikdienas procesus un kaitēt biznesam. Lai viss noritētu bez liekas aizķeršanās, ir svarīgi parūpēties par drošības spilvenu. Uzņēmuma autoparks nav izņēmums – kādai automašīnai izkrītot no ierindas, var iestāties dīkstāve. Šādās situācijās var paglābt KASKO apdrošināšana, kuru mazajiem uzņēmējiem "If" piedāvā iegādāties ar dažādiem izdevīgiem nosacījumiem.

Ātri un vienkārši

"If" ir būtiski atvieglojis KASKO iegādes procesu uzņēmējiem. Arī mazie uzņēmumi apdrošināšanu saviem auto (līdz piecām vienībām) tagad var iegādāties tīmeklī. Šis process ir gan drošs, gan arī ērts visos posmos, sākot no cenas aprēķina līdz polises izdošanai.

Uzņēmējiem un ne tikai iespējams apdrošināt vieglos transportlīdzekļus, kravas auto, piekabes, furgonus u. c. Atkarībā no transportlīdzekļa specifikas katram individuāli tiek piemeklēts uzņēmuma vajadzībām piemērotākais apdrošināšanas risinājums.

"Līdzīgi kā privātpersonas, arī mazie uzņēmēji jebkurā brīdī var doties uz "If" mājaslapu un ne tikai aprēķināt sava uzņēmuma auto KASKO polises cenu, bet arī izvēlēties sev atbilstošāko segumu. Tas viss ir izdarāms ar pāris klikšķiem, galvenais, pie rokas ir jābūt transportlīdzekļa tehniskajai pasei, lai var ievadīt visu nepieciešamo informāciju likumā noteiktajā kārtībā," stāsta "If Apdrošināšanas" transportlīdzekļu risku vadītājs Roberts Skrupskis.

Būtiskākais ieguvums – uzņēmējam vairs nav jātērē savs dārgais laiks, meklējot konsultantu, kas piedāvās dažādus auto apdrošināšanas variantus. Tagad jebkurā sev ērtā brīdī KASKO polisi var iegādāties tīmeklī. Turklāt "If" uzreiz arī piedāvā vairākus apdrošināšanas veidus – gan tādus, kuru segumā iekļauti biežākie riski, gan arī tādus, kuros riski ir detalizēti. "Katrs var piemeklēt konkrētajai situācijai labāko un sev atbilstošāko," piebilst "If" pārstāvis.

Kas jāzina par pašrisku?

Neatkarīgi no izvēlētās "If" KASKO polises tajā ir norādīts pašrisks (apdrošināšanas polisē norādīta zaudējumu daļa, kas izteikta fiksētā naudas summā vai procentos). Iestājoties negadījumam, pašrisks ir daļa no atlīdzības – summa, kuru maksā pats īpašnieks. Likumsakarīgi, ilgtermiņā ir patīkamāk maksāt mazāku prēmiju par KASKO, un, ja uzņēmuma auto lietotāji ir atbildīgi, var izvēlēties polisi ar augstākiem pašriskiem. Izvēloties augstāku pašrisku, samazinās polises pilnā cena, un tas nozīmē, ka ikgadējās KASKO izmaksas būs zemākas.

"If" piedāvā pašrisku 200, 300 vai 500 eiro apmērā. Tiesa, ir gadījumi, kad pašrisks nav jāsedz. Pastāv arī gadījumi, kad tiek piemērots 0 eiro pašrisks – stiklojuma bojājumiem un tiešai sadursmei ar dzīvniekiem. Tās ir situācijas, no kurām uz ceļa ir grūti izvairīties pat vispriekšzīmīgākajiem un labākajiem autobraucējiem.

Pasargā uzņēmumu no neparedzētiem izdevumiem!

Vairums no mums, izdzirdot vārdu "avārija", galvā uzbur ainiņu ar krustojumu, kura vidū atrodas divas sadauzītas automašīnas ar atvērtu dzinēja pārsegu, no kura ceļas dūmi. Patiesībā šis jēdziens ir plašāks. Apdrošinātāja pieredze rāda, ka visizplatītākie ir negadījumi stāvlaukumos – tie ir skrāpējumi, buktes, lukturu bojājumi un citi šķietami nelieli defekti, kuru remonts var ne tikai aizņemt daudz laika, bet arī krietni patukšot maciņu.

Nomas auto segums un palīdzība uz ceļa

Lai uzņēmums auto nelaimes gadījumā nesaskartos ar dīkstāvi, vēlams nodrošināties ar transporta aizvietošanas iespējām. Klientu ērtībai "If" piedāvā izvēli – aizvietošanas nomas auto, kas tiek nodrošināts 24 stundu laikā no negadījuma, vai transporta izdevumu segumu, piemēram, taksometram, auto koplietošanas pakalpojumiem utt. Visas rūpes par maiņas auto uzņemas "If", kas to nogādās vēlamajā vietā un laikā bez papildu formalitātēm.