– Acis ir jutīgs orgāns, arī psiholoģiski ļoti nozīmīgs, jo pamatā pasauli uztveram ar redzi. Un tad iedomājos – operācija notiek, esot pie samaņas, jāguļ ar vaļējām acīm, un tad vēl tas lāzera staru kūlis!

– Varam koriģēt redzi, sākot no plus trim līdz mīnus divpadsmit dioptrijām. Lāzerkorekcija vairāk ir piemērota tiem, kuri tuvumā redz labi, bet tālumā gan – ne visai. Šī metode nav ārstēšana – tā ir korekcija.

– Dakter, uzreiz gribu jautāt, vai redzes korekcija ar lāzeru ir piemērota pilnīgi visiem?

– Vai mazus mīnusus arī ir vērts koriģēt?

– Un to izvērtē ārsts, nevis draudzene instagramā.

Jebkura operācija, arī redzes korekcija , ir saistīta ar noteiktiem riskiem. Bet tā ir ļoti saudzīga manipulācija, jo, kā jau teicu, neskaram acs iekšējās struktūras, līdz ar to infekciju risks ir niecīgs. Ieguldot darbu, lai rūpīgi izvērtētu, kuram cilvēkam operācija ir piemērota, varam izsargāties no komplikācijām.

– Cik bieži mēdz gadīties, ka cilvēkam ir veikta redzes lāzerkorekcija, bet pēc dažiem gadiem atkal ir nepieciešamas brilles?

– Apkopojot mūsu klīnikas 25 gadu pieredzi lāzerkorekcijā, varam secināt, ka 98% mūsu pacientu ir apmierināti ar rezultātiem un līdz vecumdienām ir atbrīvoti no nepieciešamības lietot brilles. Veicot sīku izmeklēšanu, nosakām prognozi, un tā ir atkarīga no katra cilvēka individuālajām īpatnībām un vajadzībām. Piemēram, ja, veicot visas pārbaudes, secinām, ka pastāv iespēja, ka pēc operācijas izdosies uzlabot tikai redzi tālumā, lasīšanai būs jāizmanto brilles, taču cilvēks, zinot to, vienalga vēlas operāciju, jo ar brillēm tālumam nevarēs saņemt ārstu komisijas atzinumu un bez tā zaudēs darbu, jā, tad varam apsvērt korekciju. Ja pacients saka, ka ir atnācis veikt korekciju, lai uz mūžīgiem laikiem atvadītos no brillēm, nevaram garantēt to un tādā gadījumā lāzeroperācija var tikt atteikta.