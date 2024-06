Agrs saullēkts ir skaists, tomēr tas var traucēt spirdzinošu miegu – tik svarīgu mūsu garīgajai labsajūtai. Naktsmiera laikā gaisma var negatīvi ietekmēt mūsu miegu. Tomēr īstie aizkari var to labot. IKEA interjera dizainers stāsta, kādi mēdz būt aizkari un kā izvēlēties īstos.

Kādus aizkarus vai žalūzijas izvēlēties?

D. Rimkus uzsver, ka atkarībā no materiāla, aizkari vai žalūzijas var radīt atšķirīgu noskaņu dažādās mājokļa telpās. Biezāki, smagāki audumi ir lieliski piemēroti papildu siltumizolācijai, mazina no āra ienākošos trokšņus un noder mājīgumam dzīvojamā istabā. Turpretī vieglāki audumi rada gaisīgu iespaidu un der brīvāka stila interjerā. No auduma ir atkarīgs arī tas, kāds būs aizkaru kritums, tāpēc ir svarīgi ņemt vērā, kā viss izskatīsies kopā. Divu dažādu stilu aizkaru kombinācija vai aizkari kopā ar žalūzijām ir daudzpusīgāks risinājums, kas ļauj variēt, cik daudz gaismas vēlies ielaist telpā.