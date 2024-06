Aug mīlestība pret tehnoloģijām.

"Vēl 13 % Latvijas iedzīvotāju jaunas ierīces iegādājas katru gadu vai ik pēc diviem gadiem. Var teikt, ka Latvijas iedzīvotājus aizvien vairāk interesē tehnoloģijas un palielinās vēlme iegūt visjaunāko tehniku, tādējādi neatpalikt no pasaules tendencēm. Iedzīvotāji viedtālruņus iegādājas ne tikai tad, kad tie sabojājas, bet arī tāpēc, ka vairs neapmierina esošā funkcionalitāte un ir vēlme izmēģināt jaunumus. Latvijas iedzīvotāji ir tehnoloģiju fani, tomēr vēlas saņemt arī finansiāli izdevīgus risinājumus, tāpēc aizvien biežāk pievērš uzmanību "Smart Deal" pakalpojumam," saka N. Zaikins.

Vēlas ietaupīt.

Pētījums parādīja, ka, iegādājoties jaunu ierīci, Latvijas iedzīvotāji tam taupa visvairāk naudas līdzekļus no visiem Baltijas valstu respondentiem. 66 % respondentu jaunam tālrunim iztērē līdz 600 EUR. Tomēr pārējie iedzīvotāji, vēlēdamies iegūt visjaunāko tehnoloģisko pieredzi, nav tendēti taupīt uz kvalitāti.

"Vairāk nekā trešdaļa – 34 % valsts iedzīvotāju, izvēloties jaunu ierīci, to iegādājas cenu amplitūdā no 600 līdz 1300 EUR. Tāda cena raksturīga augstākās un visaugstākās klases viedtālruņiem. Līdzīga statistika vērojama arī citās Baltijas valstīs," apgalvo N. Zaikins.

Ieradumi mainās.

"Uz jautājumu, vai apsvērtu ierīču abonēšanas pakalpojumu, pozitīvi atbildēja 39 % Latvijas iedzīvotāju. Tātad var teikt, ka jaunus viedtālruņus iegādājamies retāk, tomēr vajadzība to darīt biežāk ir izteikta," novēro N. Zaikins.

Pēc viņa teiktā, nepieciešamība izmantot abonēšanas pakalpojumu aug lietotāju uzvedības izmaiņu dēļ. Cilvēki ne tikai vēlas ērtu veidu, kā lietot jaunākās ierīces, bet arī nelauzīt galvu par to, ko darīt ar lietoto ierīci. Kad beidzas abonēšanas periods, klients izvēlas jaunu ierīci, bet par lietoto ierīci pienācīgi parūpējas "iDeal Latvija" sadarbības partneri – ierīce tiek sagatavota atkārtotai lietošanai vai nodota pārstrādei.

*Pētījums internetā veikts pēc "Avad Baltic" pasūtījuma Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Lietuvā pētījums veikts 14.–22. februārī, tajā piedalījās 1013 respondenti no 16 līdz 64 gadu vecumam. Latvijā pētījums veikts 15.–23. februārī, tajā kopā aptaujāti 1002 respondenti no 16 līdz 64 gadu vecumam. Igaunijā pētījums veikts 15.–22. februārī, tajā kopā aptaujāti 1002 respondenti no 16 līdz 64 gadu vecumam.