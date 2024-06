No 2024. gada 10. līdz 14. jūnijam Rīgā notiek Eiropas Veselības informācijas un bibliotēku asociācijas konference, kurā piedalās ap 200 bibliotekāru un informācijas speciālistu no bibliotēkām, kas darbojas medicīnas un veselības informācijas jomā. Konferencē pārstāvētas 28 pasaules valstis. Visvairāk dalībnieku ir no Nīderlandes, Zviedrijas, Apvienotās karalistes, Itālijas, Norvēģijas. Dalībnieku vidū būs arī bibliotēku profesionāļi no tādām valstīm kā ASV, Kanāda, Katara un Dienvidāfrika. Konference Rīgā piedāvās bagātīgu programmu, kas veltīta jaunākajām tendencēm un inovācijām veselības informācijas un bibliotēku jomā. Konferences laikā līdztekus konferences programmai notiek gan tālākizglītības kursi, gan darbnīcas un stendu referāti.