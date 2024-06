Viena no galvenajām maņām, ar kuru bērni uztver lielāko daļu no apkārtējās pasaules, ir redze. Uzsākot skolas gaitas, lielāko daļu zināšanu viņi apgūst mācību stundās un lasot grāmatas. Taču, ja bērnam ir redzes problēmas, kuras netiek koriģētas, šis process var būt apgrūtināts. Plašāk par to, kad ir nepieciešams bērniem doties uz redzes pārbaudi un kāpēc to ir svarīgi darīt regulāri stāsta "OptiO" optometriste Ināra Čipāne.