Mūsdienās dati ir kļuvuši par vērtīgāko resursu pasaulē – ne velti tos dēvē par jauno zeltu vai naftu. No viedtālruņiem līdz satiksmes kamerām un meteoroloģiskajiem satelītiem - modernās tehnoloģiju ierīces vāc milzīgus datu apjomus, kas noder visdažādākajās jomās, sākot no vēža pētījumiem, biznesa un finansēm līdz pilsētu plānošanai, zinātnei, mašīnbūvei un veselības aprūpei. Datos balstīti lēmumi ļauj mums labāk izprast apkārtējo pasauli. Ne vien risinājumi, kas nepieciešami uzņēmumiem, satur datus, bet nereti stratēģijas, lēmumi un darbības ir balstītas tieši datos. Analizējot datus, tiek modelētas situācijas vai izteiktas prognozes, kas ļauj ne tikai pieņemt precīzākus un izdevīgākus lēmumus, bet arī izvairīties vai sagatavoties situācijām, kas var ietekmēt uzņēmuma izaugsmi negatīvi. Vienlaicīgi dati ļauj labāk izprast rezultātus un izpildi, kā veidot vai attīstīt produktus nākotnē, kā paaugstināt efektivitāti, kā arī uzlabot klientu pieredzi un ne tikai.

Nav darba pieredzes? Veido CV un projektu portfolio jau studiju laikā

Mūsdienu darba sludinājumos visbiežāk tiek prasīta pieredze vai prakse attiecīgajā jomā, kas parāda, ka kandidāts ir zinošs. Tomēr studentiem, kas tikko absolvējuši augstskolu, visbiežāk pietrūkst prakses vai pieredzes pielietot zināšanas darba ikdienā. Jāatzīmē, ka arī studiju laikā studenti var krāt zināšanas un pieredzi, piemēram, piedaloties projektos, hakatonos, konkursos, kā arī veicot kādu brīvprātīgo darbu. Arī šādu pieredzi darba devējs var ieskaitīt kā profesionālo darbību. Ir tikai jāatceras, ka, pilnvērtīgi to aprakstot, to var pievienot savam CV vai īstenoto projektu portfolio. Transporta un sakaru institūta (TSI) maģistra līmeņa dubultā diploma programma datorzinātnēs " Datu analītika un mākslīgais intelekts " studentiem dalība projektos ir neatņemama studiju procesa sastavdaļa, kur praktiski var izmēģināt un apgūt dažādas zināšanas un prasmes. Kas ir būtiski, ka jau studiju ietvaros viņus aicina veidot savu īstenoto projektu portfolio, kas noderēs turpmākajā karjerā. Šī ir arī lieliska iespēja studentiem, kuriem nav darba pieredzes, parādīt savas prasmes. Ja citu valstu izglītības un darba kultūrās šādu portfolio izveide jau ir neatņemama sastāvdaļa, tad Latvijā tā vēl tikai attīstās. TSI studentiem ir iespēja savā pieredzes bagāžā pievienot vismaz divus projektus – starpdisciplinārais grupas projekts, maģistra darbs.

"Kopā ar kolēģiem maģistra studiju laikā TSI esam īstenojuši daudzus projektus: bija gan lielo datu apstrāde mākoņos, gan lielu valodas modeļu precizēšana, gan pat fundamentāla lietojumprogrammas izstrāde sabiedriskā transporta jomā. Taču īpaši vēlos pieminēt projektu par sintētisko datu ģenerēšanu personīgās mobilitātes jomā, ko īstenojām kopā ar kolēģi Sigitu Lapiņu un doktorantu Frančesko Mariju Turno no Itālijas. Šis projekts ļāva man iedziļināties akadēmiskā darba praktiskajā daļā, strādāt ar izcilo Saseksas Huawei Locomotion datu kopu, iepazīties ar jaunākajiem modeļiem sintētisko laika rindu un tabulāro datu ģenerēšanas jomā (CTGAN) un pilnībā izbaudīt mūsu komandas labi koordinēto darbu," stāsta Maksims Iljins, kas ir viens no komandas dalībniekiem, kuri kopīgi īstenoja starpdisciplināro projektu.

Sigitas Lapiņas pārziņā bija vairāki pienākumi, arī sintētisko datu ģenerēšana: "Galvenā ideja bija vienkārši izpētīt, kā notiek pārvietošanās Anglijā. Iesākumā jau bija gana daudz datu, kas jau bija derīgi, taču tajā pašā laikā vajadzēja ģenerēt sintētiskos datus, kas mums iztrūka. Mēs pētījām, kā to labāk darīt, kā noteikt, vai sintētiskie dati ir derīgi vai nē. Mēs zīmējām kartes, lai saprastu, kā tas izskatās dzīvē. Kā to raksturot sadzīvē? Piemēram, no milzīgās datu kopas tiek izvilkti dati. Ja cilvēkam ir astma, tad varētu veidot kartes, kur, kurā brīdī labāk atrasties vai tieši otrādi – nedoties, jo ir daudz ziedputekšņu, kas var kaitēt veselībai. Bija arī diezgan daudz literatūras jāapskata, lai varētu uzrakstīt šo rakstu. Un rezultātā mums ir raksts, kas pavisam drīz tiks publicēts. Es nekad dzīvē nebiju ģenerējusi sintētiskos datus, es biju tikai dzirdējusi par tiem. Interesanti bija gan kaut ko tādu apgūt, gan izprast, kāpēc kaut kas tāds vispār tiek izmantots."

TOP studiju priekšmeti

Sigitai jau kopš bakalaura studiju laikiem ir padevušies priekšmeti, kuros ir vairāk jādomā un jārisina uzdevumi, piemēram, matemātika: "Maģistra laikā man patika supertehniskie priekšmeti, lai arī man patīk runāt, man ļoti patīk iet cilvēkos, bet man patīk arī tehniskie priekšmeti. Mašīnmācīšanās un prognozēšanas analītika, datu izrace – tie laikam arī bija paši mīļākie priekšmeti. Tajā pašā laikā man patika arī IT projektu vadība, jo es ar to saskaros darba ikdienā, bet nezināju teoriju. Man ļoti patika, kā mums to pasniedza. Ņemot vērā, ka dati un viss ar to saistītais mainās katru dienu, tad vienkārši konstanti ir jāmācās, lai būtu lietas kursā, kas notiek pasaulē. Es noteikti negribu pazaudēt to, ka es katru dienu turpinu kaut ko jaunu apgūt, citādi manā profesijā nav vietas. Jo kas šodien ir jaunums, rīt jau ir vēsture. Taču vienlaicīgi jāspēj kritiski uz visu paskatīties. Man reizēm darbā jautā, kāpēc mēs neizmantojam konkrētu modeli. Tad es atbildu, ka viss par un ap to vairāk bija mārketings, ka realitātē tas modelis nemaz nav tik labs vai atbilstošs. Tāpēc uz visu ir vērts skatīties ar mazu šķipsniņu skepses."