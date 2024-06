Plānojot vasaras ceļojumu uz Krētu, galvenie jautājumi ir: ko darīt Krētā, ko tur apskatīt, kādu viesnīcu izvēlēties un kā tur aizceļot visizdevīgāk. Tūroperators Join UP! Baltic, kas piedāvā ceļojumus uz Krētu ar ērtiem tiešajiem lidojumiem no Rīgas, Tallinas un Viļņas, min septiņus noderīgus padomus, kas atvieglos ceļojuma plānošanu.

1. Ko darīt un redzēt Krētā?

Krētā ir viss, lai izbaudītu labāko vasaras atvaļinājumu: lieliski vasaras laikapstākļi līdz pat oktobra vidum, skaistas pludmales, kristāldzidrs zilais ūdens, bagāta vēsture un aizraujoši apskates objekti, skaista daba un, protams, slavenā grieķu virtuve. Kā arī - grieķu viesmīlība un Eiropas apkalpošanas standarti, kas ir tik iecienīti Baltijas valstu ceļotāju vidū. Neatkarīgi no tā, vai esat aktīvas ceļošanas piekritējs, dodat priekšroku dabas objektu apskatei, vai ceļojat ar ģimeni un bērniem, meklējat romantisku atpūtu vai ballīšu brīvdienas ar draugiem, daudzveidīgajā Krētā ir viss ikvienai gaumei.

2. Kādas aktivitātes ir obligāti jāizmēģina Krētā?

Krēta piedāvā daudz aktivitāšu un apskates objektu, un no salas var arī viegli un ērti ceļot uz citām Grieķijas salām, dodoties vienas dienas ekskursijās. Pludmales entuziastus sajūsminās Elafonisi pludmale, kas slavena ar savām rozā smiltīm un dzidrajiem ūdeņiem – bieži dēvēta par skaistāko pludmali Eiropā. Lai izzinātu salas seno vēsturi, vērts apskatīt ikonisko Knosas pili, kas, iespējams, ir nozīmīgākā senās Mīnojas civilizācijas vēstures liecība. Apmeklējiet Heraklionas Arheoloģisko muzeju, lai apskatītu plašu Mīnojas laikmeta artefaktu kolekciju. Dabas mīļotāji var doties pārgājienā pa Samarijas aizu - Eiropas garāko aizu. Vispopulārākais vienas dienas izbrauciena galamērķis ir slavenā Santorini sala ar iespaidīgiem skatiem, unikālu arhitektūru. Santorini no Krētas ir sasniedzama ar prāmi, un atkarībā no prāmja reisa brauciens uz to aizņem aptuveni 2-4 stundas. Aktīvās atpūtas cienītāji var doties džipu safari, lai iepazītu nomaļus apvidus, un izjādēs ar zirgiem pa gleznainām ainavām vai doties jūras piedzīvojumos, snorkelējot pētīt zemūdens pasauli, vai baudīt burāšanas un makšķerēšanas braucienus. Nedrīkst palaist garām slaveno grieķu virtuvi, baudot tādus tradicionālus ēdienus kā musaka un dakos, kā arī nobaudot svaigas jūras veltes vietējās tavernās.

3. Kā izvēlēties viesnīcu Krētā?

Piemērotākās viesnīcas izvēle ir viens no svarīgākajiem aspektiem, lai ceļojums būtu izdevies. Apsveriet atrašanās vietu un transfēra laiku līdz lidostai, aplūkojiet piedāvātās ērtības, tostarp baseinus, restorānus, pludmali. Pārbaudiet atsauksmes internetā, un pievērsiet uzmanību pašām nesenākajām atsauksmēm. Piemēram, Heraklionas lidostai tuvākais kūrorts ir Ammoudara, kas atrodas tikai 9 km no lidostas.

Join UP! Baltic iesaka The Mitsis viesnīcu ķēdi, kas ir viena no pieprasītākajām Grieķijas viesnīcu ķēdēm. Visas šīs Mitsis viesnīcas atrodas 30-60 minūšu vai ilgāk no lidostas (atkarībā no transfēra veida un satiksmes apstākļiem).

"Trīs no populārākajām Mitsis viesnīcām ir pieejamas tikai no Join UP! Mitsis Bali Paradise 4* ir mazākā, mājīga un moderna viesnīca, atrodas Bali, piejūras ciematā, kas slavens ar īpaši autentisku vidi. Tā būs laba izvēle pāriem un ģimenēm, kas vēlas izbaudīt augstus apkalpošanas standartus un uzturēties gleznainā Bali ciematā. Mitsis Cretan Village 4* - liela viesnīca ar 344 numuriem, ko ieskauj plašas zaļas teritorijas, atrodas blakus skaistai Anissaras zeltainai pludmalei. Viesnīcā ir baseini, kā arī 75m slidkalniņš, un viesnīca piedāvā dažāda veida naktsmītnes ģimenēm, kuras var izvēlēties nakšņot vienā lielā numurā vai vienībā ar divām atsevišķām guļamistabām.

Viena no labākajām salas viesnīcām Mitsis Royal Mare 5* attaisnos visaugstākās prasības un ir piemērota visprasīgākajiem ceļotājiem. Viesnīcā ir viens no vecākajiem un lielākajiem talasso centriem Krētā, kur tiek piedāvātas augstas kvalitātes spa procedūras, un centrā tiek izmantots jūras ūdens. Turklāt Mitsis Royal Mare viesnīcas klienti var baudīt vakariņas a la carte restorānos, no kuriem katrs ir bez maksas vienu reizi 7 nakšu uzturēšanās laikā, iepriekš veicot rezervāciju. Ceļotājiem, kas meklē brīvdienas par pieejamāku cenu, lieliskas izvēles iespējas ir Eri Village vai Sun Bay viesnīcas. Abām viesnīcām ir vienota āra teritorija; Sun Bay numuri ir nesen renovēti. Viesnīcas atrašanās vieta ir ideāli piemērota klientiem, kuri vēlas apmeklēt Hersonisosu, vienu no lielākajiem un dzīvākajiem kūrortiem uz salas. Tā ir arī laba vieta ģimenēm, jo blakus Eri Village atrodas Star Beach akvaparks, kas ļauj bērniem un pieaugušajiem izklaidēties akvaparkā, vienlaikus maksājot pievilcīgu cenu par naktsmītni," komentē Aurelija Kavaliauskiene, Join UP! Produktu un ieņēmumu nodaļas vadītāja Baltijā.

4. Kuru kūrortu izvēlēties un kuras ir labākās pludmales Krētā?

Krētas pludmales ir dažādas - no pilnībā aprīkotām līdz nomaļām un dabiskām, taču visas piedāvā kristāldzidru ūdeni un nevainojamu tīrību. Krētā 2024. gadā ir 145 Zilā karoga pludmales - vairāk nekā pietiekami, lai apmierinātu ikviena vajadzības. Hanjas apgabala pludmales apbur apmeklētājus ar fantastiskām rozā smilšu pludmalēm, satriecošiem mežiem un tirkīza smilšu lagūnām. Balos lagūna ir viena no skaistākajām tirkīza krāsas pludmalēm Grieķijā, no kuras paveras brīnišķīgi dabas skati: tās krasti un kristāldzidrie ūdeņi atgādina Karību jūras salas. Preveli pludmale ir viena no slavenākajām pludmalēm Krētas dienvidos, un tai raksturīgs unikāls palmu, tirkīza ūdens un klinšainu klinšu apvienojums. Matala pludmale ar zeltainām smiltīm un dzidrajiem tirkīza ūdeņiem ir ievērojama ar to, ka to ieskauj klintīs izcirstas senās alas.

Izvēloties apgabalus - kūrortus Krētā, Hersonissos ir piemērots jauniešiem un aktīvai atpūtai, Herakliona būs saistošs vēstures cienītājiem, Retimna piedāvā romantisku atpūtu, Hanja apvieno seno šarmu ar mūsdienīgām ērtībām, Agios Nikolaos ir ideāli piemērots atpūtai ar ģimeni, bet Malija ir pazīstama ar savu rosīgo nakts dzīvi.

5. Kā pārvietoties pa salu? Kādu transportu izvēlēties?

Pārvietoties pa Krētu ērti var, īrējot automašīnu, un doties salas izpētē savā tempā, apskatot visu, kas interesē. Sabiedriskais transports, galvenokārt autobusi, ir pieejams, taču attālākos rajonos tas kursē retāk. Taksometri ir ērti īsiem braucieniem un nokļūšanai uz un no lidostas. Lai ietaupītu laiku un enerģiju, organizējot piemērotāko transportu, vieglāk ir rezervēt ekskursijas ar transfēriem. Piemēram, Join UP! Baltic, piedāvā 14 dažādas ekskursijas. Organizētās ekskursijās ceļotāji var koncentrēties tikai uz atpūtu – par maršutu, piekļuvi apskates objektiem parūpējas tūroperators.

6. Kā ietaupīt naudu un laiku, plānojot ceļojumu uz Krētu?

Ceļojuma rezervēšana ar tūrisma operatora starpniecību varētu būt izdevīgāks risinājums, jo tas iekļauj visu ceļojuma komplektu: lidojumu, viesnīcu un transfērus par konkurētspējīgām cenām. Izmantojot tūroperatora īpašos piedāvājumus, jūs varat ietaupīt naudu, salīdzinot ar to, ja lidojumu, viesnīcu, transfēru rezervētu atsevišķi. Turklāt tādā veidā ietaupīsiet laiku un pūles, kas saistītas ar ceļojuma plānošanu - viss tiek izdarīts ceļotāja vietā. Join UP! Baltic arī nodrošina tiešsaistes atbalstu un konsultācijas ceļojuma laikā – ar pakalpojumu " Gids kabatā ", un katrs ceļotājs, izmantojot sev ērtāko saziņas kanālu (Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Viber), sava ceļojuma laikā var uzdot jautājumus tūroperatoram.

7. Nodokļi

Grieķija 2024. gadā ir ieviesusi jaunu vides nodokli - klimata noturības nodokli, kas katram ceļotājam jāsamaksā viesnīcā. Nodokļa summa būs atkarīga no apmeklējamā gada laika un viesnīcas kategorijas. Nodoklis tiks piemērots no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 31. oktobrim. Nodokļa likmes ir šādas: dzīvokļiem, 1 un 2 zvaigžņu viesnīcām nodokļa likme ir 1,50 eiro par numuru par nakti; 3 zvaigžņu viesnīcām nodokļa likme ir 3,00 eiro par numuru par nakti; 4 zvaigžņu viesnīcām nodokļa likme ir 7,00 eiro par numuru par nakti; un 5 zvaigžņu viesnīcām nodokļa likme ir 10,00 eiro par numuru par nakti.

