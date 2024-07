Tūroperators Join UP! Baltic uzsāka darbību Baltijas valstīs 2022. gada aprīlī ar komplekso ceļojumu piedāvājumiem uz populārāko vasaras galamērķi Turciju, pēc kā sekoja plašākā lidojumu programma Baltijā uz Ēģipti jau pirmajā darbības gadā. Tagad, pēc diviem darbības gadiem, Join UP! Baltic ir kļuvis par vienu no vadošajiem tūroperatoriem Baltijas tūrisma tirgū. Tas ievieš inovācijas klientu servisa jomā, pielieto modernus tehnoloģiskos risinājumus, kā arī piedāvā jaunas ceļošanas iespējas Baltijas ceļotājiem. Tādi jauni piedāvajumi kā tiešie reisi uz Šrilanku, ceļojumi uz Ēģipti visa gada garumā, tostarp arī vasarā, ir tikai daži piemēri, ko ambiciozais tūroperators piedāvā.

Kā sasniegt un noturēt pozīcijas starp līderiem dinamiskajā tūrisma tirgū, saprast tirgus specifiku – tā mainību, un kas gaidāms šajā vasaras un ziema sezonā, vēršamies pie Sabinas Saikovskajas, Join UP! Baltic vadītājas un valdes locekles.

Kādi ir Join UP! Baltic rezultāti un izaugsme kopš darbības sākuma pirms diviem gadiem? Un kā uzņēmumam klājas šobrīd?

Ja atskatāmies uz pilnu 2023. gadu – mēs apkalpojām vairāk nekā 103 000 klientu Baltijas valstīs, sasniedzām 72 miljonu eiro apgrozījumu, salīdzinot ar 49 miljoniem 2022. gadā. Mūsu finanšu rezultāti par 2023. gadu atspoguļo spēcīgu un stabilu sniegumu saskaņā ar biznesa plānu, un ir normāli, ka uzņēmumam, ienākot jaunā tirgū, darbības sākumā ir zaudējumi. Join UP! Baltic auditētie finanšu pārskati ir publiski pieejami, kas skaidri apliecina mūsu fiskālo atbildību un caurspīdīgumu. Pašlaik, 2024. gada sākumā, mūsu darbības rezultāti ir pat labāki, nekā tika paredzēts: 2024. gada pirmajā ceturksnī, pēc provizoriskiem datiem, esam guvuši vairāk nekā 200 tūkstošu eiro peļņu.

Join UP! Baltic ir arī paplašinājusi galamērķu klāstu, dubultojot piedāvājumu ziemas un vasaras sezonā. Izaugsme ir mūsu komandas, 53 vietējo tūrisma profesionāļu darba rezultāts, kas strādā Join UP! Baltic birojos Rīgā, Viļņā un Tallinā. Ar skaidru ilgtermiņa vīziju mēs plānojam sasniegt rentabilitāti līdz 2027. gadam – kā tas ir noteikts mūsu piecu gadu biznesa plānā, ko apstiprinājusi valde. Šis plāns apstiprina uzņēmuma ieceri nodrošināt ilgtermiņa stabilitāti un stratēģisku plānošanu dinamiskajā tūrisma tirgū.

Kādi ir galvenie Join UP! Baltic mērķi 2024. gadā?

2024. gadā mūsu mērķis ir turpināt izaugsmi, palielinot biznesa apjomu par aptuveni 30%. Join UP! Baltic filozofijas pamatā ir inovācijas – to ieviešana un pielietošana. Līdztekus populārāko tūrisma galamērķu piedāvājumam mēs nepārtraukti cenšamies Baltijas ceļotājiem piedāvāt jaunas ceļošanas iespējas, piemēram, iepriekšējā ziemā piedāvājām pirmo tiešo lidojumu uz Šrilanku no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām un no 2023. gada – Ēģipti kā galamērķi visa gada garumā. Mēs ieviešam inovācijas arī klientu apkalpošanas un pieredzes ziņā. Piemēram, 2023. gadā darbu uzsāka jauns Join UP! klientu saziņas rīks "Gids kabatā", un tas nodrošina mūsu klientiem tiešsaistes konsultācijas ceļojuma laikā. Tas ir viens piemērs mūsu centieniem nepārtraukti pilnveidoties un piedāvāt izcilu pakalpojumu kvalitāti. Tikko ieviesām arī klientu lojalitātes programmu "Join UP! maks". Klienti augstu novērtē ne tikai jaunas ceļošanas iespējas, bet arī inovācijas, jaunu standartu ieviešanu tūrisma pakalpojumu jomā. Mēs redzam, ka šāda pieeja maina un attīsta tirgu.

Kā tirgus reaģē uz šādu pieeju un jaunumiem?

Es uzskatu, ka veselīga konkurence vienmēr ir faktors, kas palīdz ikvienam attīstīties. Klienti jaunas iespējas, plašākas izvēles iespējas un inovatīvus IT risinājumumus neapšaubāmi uztver pozitīvi, jo tas uzlabo ceļošanas pieredzi. Citiem tirgus dalībniekiem mūsu pieeja var kalpot kā motivācija attīstīties un ieviest jauninājumus, un tas veicina vispārējo tirgus izaugsmi un uzlabošanos. Nosakot augstākus standartus un nepārtraukti paplašinot ceļojumu nozares iespēju robežas, mēs ne tikai sniedzam labumu saviem klientiem, bet arī veicinām dinamiskāku un konkurētspējīgāku tirgus vidi.

Tomēr tas rada ne tikai pozitīvas blakusparādības, bet arī zināmus izaicinājumus. Piemēram, ir pastāvīga nepieciešamība atgādināt tirgum, ka Join UP! Baltic ir ilgtermiņa plāni Baltijā, ka mēs pilnībā darbojamies saskaņā ar visiem likumdošanas noteikumiem un esam vietējais uzņēmums, kas šeit maksā nodokļus. Mūsu ilgtermiņa plāni Baltijas tirgū ir nelokāmi un skaidri. Neskatoties uz to, ka Join UP!TM ir ceļojumu zīmols ar saknēm Ukrainā, Join UP! Baltic kā vietējais uzņēmums pilnībā darbojas saskaņā ar vietējiem un Eiropas Savienības noteikumiem un likumdošanu, mums ir lokāla Baltijas komanda, kurā strādā vairāk kā 50 vietējie tūrisma profesionāļi. Mums ir trīs biroji Baltijas valstu galvaspilsētās. Mēs esam licencēts un oficiāli reģistrēts tūrisma pakalpojumu sniedzējs, un mūsu stabilu un nepārtrauktu darbību Baltijā garantē 100% depozīts RIB bankā 3,2 miljonu eiro apmērā. Mūsu apņemšanās nodrošināt caurskatāmību, finanšu noteikumu ievērošana un proaktīvas klientu apkalpošanas iniciatīvas pierāda mūsu stabilitāti un uzticamību. Mēs joprojām koncentrējamies uz savu misiju nodrošināt izcilu ceļošanas pieredzi, vienlaikus saglabājot visaugstākos finanšu un darbības integritātes standartus.

Join UP! Baltic aktīvi darbojas arī vietējās tūrisma asociācijās, piemēram, Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru asociācijā (ALTA), Lietuvas Nacionālajā tūrisma biznesa asociācijā (NTVA) un Igaunijas Tūrisma un ceļojumu asociācijā (ETFL). Mūsu mērķis ir turpināt izaugsmi, nostiprināt savas pozīcijas kā vienam no Baltijas tūrisma tirgus līderiem un kļūt par mīlētāko tūrisma operatoru, piedāvājot mūsdienīgu, kvalitatīvu produktu, ieviešot jaunus ceļojumu galamērķus un ieviešot inovācijas.

Mums jau šobrīd ir ievērojams atkārtotu klientu īpatsvars, un mūsu mērķi kļūt par mīlētāko tūroperatoru zīmolu Baltijas valstīs plānojam sasniegt, koncentrējoties uz procesu uzlabošanu un kvalitatīvu apkalpošanu. Mēs ticam nepārtrauktiem uzlabojumiem un uzturām augstus standartus.

Kādi ir galvenie Baltijas ceļojumu tirgus izaicinājumi?

Pirmkārt, uztcības iegūšanai ir nepieciešams laiks, sevišķi tik konservatīvā un konkurences piepildītā tirgū. Tas ir bijis galvenais izaicinājums. Tāpat, tūrisma tirgus pēdējos gados ir bijis ārkārtīgi dinamisks un mainīgs ģeopolitiskās un ekonomiskās situācijas dēļ, kā arī mainās patērātāju izvēles, un pat neparasti laikapstākļi ir ietekmējuši tirgu. Šie visi faktori ietekmē un nosaka, kādus ceļojumus cilvēki izvēlas. Līdz ar to izplānot precīzas lidojumu programmas un komplekso ceļojumu piedāvājumus reizēm var būt izaicinoši.

Būt tūroperatoram 2024. gadā nozīmē būt gatavam izmaiņām un spēt pielāgoties ātri – tā tas ir visos astoņos tirgos, kuros Join UP!™ šobrīd darbojas. Pielāgošanās ir atslēga; mums stratēģiski ir jāpielāgojas tirgus prasībām, un jāatrod precīzs piedāvāto ceļojumu līdzsvars, reizē nepārsātinot tirgu.

Viens no veidiem, ko mēs saskatām kā iespēju pielāgoties dinamiskajai videi, ir sadarbība ar citiem tirgus spēlētājiem. Ņemot vērā Baltijas valstu nelielo izmēru, stratēģiska sadarbība ir būtiska, lai saglabātu rentablu un veselīgu tirgu. Lai gan šāda pieeja varētu šķist neparasta, mēs to redzam kā iespēju, un esam gatavi sadarboties ar visiem tūroperatoriem Baltijas valstīs. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka pircēji saņem iespējami labāko pakalpojumu, un sadarbība ar citiem nozares dalībniekiem var būt veids, kā to nodrošināt. Strādājot kopā, mēs varam labāk pārvarēt izaicinājumus, uzlabot piedāvājumus un galu galā nodrošināt augstākā līmeņa pakalpojumus.

Jūs iepriekš pieminējāt Join UP!™ Ukrainas saknes – kā tam sokas citos tirgos?

Join UP!™ ir starptautisks tūrisma zīmols ar 14 gadu pieredzi tūrisma jomā, kas starptautiski piedāvā ceļojumus uz vairāk nekā 40 galamērķiem. Tūrisma operatori ar zīmolu Join UP!™ strādā Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Rumānijā, Kazahstānā, Moldovā, Ukrainā un Latvijā. Drīzumā, šogad, sāks darbību divos jaunos Eiropas tirgos: Čehijā un Slovākijā. 2023. gadā visos astoņos tirgos, kuros darbojas Join UP!, tika novērots izaugsmes apjoms 3-10% robežās. Visos šajos tirgos tūrisma operatori piedzīvo stabilu izaugsmi.

Runājot par šo vasaru - kādi ir populārākie galamērķi?

Turcija, kas ir pazīstama ar saviem "viss iekļauts" kūrortiem, satriecošajām piekrastēm un vēsturiskajām vietām, joprojām ir populārākais galamērķis visās trīs Baltijas valstīs. Tai cieši seko Krēta Grieķijā, kas piedāvā savas skaistās pludmales un bagātīgu kultūras mantojumu, kā arī Eiropas viesmīlības standartus. Ēģipte ieņem trešo vietu – kopš pagājušās vasaras Join UP! Baltic to piedāvā kā galamērķi visa gada garumā, no Rīgas šovasar to piedāvājam pirmo gadu. Tradicionāli Ēģipte tika uzskatīta par ziemas galamērķi, bet mēs seno brīnumu zemi piedāvājam baudīt arī vasaras mēnešos. Vasarā tā ir pieejamāka un klusāka, tajā ir mazāk tūristu, dienas ir par aptuveni 4 stundām garākas nekā ziemā un vakaros ir patiesi vasarīgi silta temperatūra. Tāpat Balkānu pasakainā valsts Melnkalne kļūst arvien populārāka Baltijas valstu ceļotāju vidū tās gleznaino ainavu un Adrijas jūras piekrastes dēļ. Tunisija, ko mēs piedāvājam no Viļņas, ir aptuveni tikpat populāra kā Melnkalne.

Mēs redzam, ka ekonomiskā situācija uzlabojas - kā tas ietekmē ceļojumu prognozes ziemas sezonai?

Mēs novērojām, ka pat tad, kad ekonomiskā situācija bija sarežģītāka, Baltijas valstu iedzīvotājiem ceļošana joprojām bija būtiska dzīves sastāvdaļa, no kuras viņi neatteicās. Cilvēki, protams, vairāk pēta ceļošanas iespējas, meklējot ekonomiski izdevīgākos un ērtākos veidus, kā doties atpūtas ceļojumos. Runājot par ekonomiski izdevīgiem ceļojumiem, pateicoties labām partnerattiecībām visos mūsu galamērķos, mums ir pievilcīgs piedāvājums. Mēs arī mudinām ceļotājus, kuri ir pieraduši visu ceļojumu plānot paši, izbaudīt atvaļinājumu, sākot jau no plānošanas posma. Jo bieži vien ceļojuma rezervēšana ar tūrisma operatora starpniecību var būt visizdevīgākais variants, salīdzinot ar katra ceļojuma posma organizēšanu atsevišķi. Turklāt, pats svarīgākais – izmantojot tūrisma operatora pakalpojumus, var ietaupīt laiku un pūles plānošanas procesā, jo par visiem ceļojuma posmiem parūpējas tūroperators. Mēs, Join UP! Baltic, ceļotājiem piedāvājam tiešsaistes atbalstu visa ceļojuma laikā ar mūsu unikālo un inovatīvo pakalpojumu "Gids kabatā". Šis pakalpojums nodrošina klientu atbalstu, saziņu ar tūroperatoru tiešsaistē, izmantojot tādus populārus un ērtus saziņas kanālus kā Facebook Messenger, Instagram Direct, Telegram un Viber, ļaujot ceļotājiem brauciena laikā saņemt konsultācijas, atbildes uz jautājumiem un palīdzību.

Attiecībā uz ziemas sezonas plāniem un prognozēm – tie ir daudzsološi. Esam pārliecināti, ka ceļojumi uz populārāko ziemas galamērķi par pieņemamām cenām, Ēģipti, joprojām būs ļoti pieprasīti. Vēl mēs sagaidām, ka turpinās pieaugt interese iepazīt jaunus un eksotiskus galamērķus. Mūsu pieejamais eksotiskais galamērķis Šrilanka jau ir pārdošanā ziemas sezonai un ir ļoti pieprasīts. Sadarbībā ar aviokompāniju flydubai no Baltijas valstu galvaspilsētām mēs piedāvāsim vairākus jaunus eksotiskus galamērķus, piemēram, Dubaiju, Maldīvu salas un Zanzibāru.

