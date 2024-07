Barības vads darbojas kā sūknis, sakošļāto pārtiku virzot no mutes uz kuņģi. Šī sūkņa pareiza darbība nodrošina arī, ka kuņģa skābais saturs tiek ātri izvadīts no barības vada un neizraisa slimības simptomus. Otra daļa, apakšējais barības vada sfinkters, ir kā vārsts starp skābo vidi kuņģī un neskābo vidi barības vadā. Ja tas darbojas normāli, ir pareizajā tonusā un spontāni neatslābst vairāk nekā dažas reizes dienā, GERS simptomi neattīstās. Pēdējā daļa – kuņģis – darbojas kā rezervuārs un pa daļām nogādā uzņemtās barības porcijas uz zarnām, lai tās sagremotu. Iepriekš minētie GERS provocējošie faktori (galvenokārt caur daudzajiem nervu savienojumiem starp smadzenēm un kuņģa un zarnu traktu) var traucēt vienas vai vairāku šo daļu pareizu darbību un izraisīt slimības attīstību. Ja barības vada darbība ir traucēta, skābais saturs no kuņģa tur paliek ilgāk, radot GERS simptomus. To var izraisīt arī pazemināts apakšējā barības vada sfinktera tonuss vai pārāk bieža spontāna atslābšana. Tādējādi tiek likvidēta mehāniskā barjera, kas aizsargā barības vadu no kuņģī esošās skābes. Kuņģa darbības traucējumi izraisa lēnāku kuņģa satura izvadīšanu zarnās, zarnu spiediena paaugstināšanos un līdz ar to tendenci skābajam saturam izdalīties pretējā virzienā – atpakaļ barības vadā. Tas atkal izraisa GERS simptomu attīstību.