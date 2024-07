Zemenes: Vienas no ogām, kas satur visaugstāko uzturvielu daudzumu. Bagātas ar antioksidantiem, dzelzi, varu, mangānu un C, B vitamīniem. Aizsargā organismu pret sirds slimībām, aizsargā ādu no bojājumiem, palīdz detoksācijai un atbalsta smadzeņu darbību. Vidēji 100g zemeņu ir aptuveni 58,9mg C vitamīnu, kas ir aptuveni 78,5% no ieteicamās diennakts devas pieaugušajiem (75mg).

Brokoļi: Bagāti ar tādām minerālvielām kā magnijs, fosfors, kālijs, un A, C, K vitamīniem. Labs šķiedrvielu avots, kas veicina gremošanas sistēmas veselību, palīdz saglabāt sāta sajūtu, un var palīdzēt samazināt holesterīna līmeni asinīs. Vidēji 100g brokoļu ir aptuveni 110µg K vitamīni, kas ir 100% no ieteicamās diennakts devas (110 µg).

Ķirši: Tie iedalās skābajos un saldajos ķiršos un to krāsas var atšķirties, bet visas šķirnes ir bagātas ar šķiedrvielām, vitamīniem un minerālvielām. Tie nodrošina organismu ar B, K vitamīniem, mangānu, varu un magniju. Augstais antioksidantu saturs var palīdzēt cīnīties ar oksidatīvo stresu – stāvokli, kas saistīts ar vairākām hroniskām slimībām un priekšlaicīgu novecošanos. Der minēt, ka ķiršu sula arī spēj uzlabot atlētisko veiktspēju un samazināt muskuļu bojājumus, un sāpes. Vidēji 100g ķiršu ir aptuveni 222 mg kālijs, kas ir 6,7% no ieteicamās diennakts devas (3300mg).

Kāposti: Latviešu superprodukts. Uzturvielām bagāts dārzenis, kas piedāvā daudz ieguvumus veselībai. Bagāti ar mangānu, magniju, kalciju, dzelzi, kā arī C, K, E un B2 vitamīniem. Tostarp, bagāti ar antioksidantiem, kas palīdz aizsargāt šūnas no bojājumiem, un var palīdzēt samazināt vēža, sirds slimību un citu hronisku slimību risku. Vidēji 100g kāpostu ir aptuveni 25mg magnija, kas ir aptuveni 6,3% no ieteicamās diennakts devas (400mg).