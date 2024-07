Atvaļinājums ar piedzīvojumu garšu

Laiks nesteidzīgai vasaras atpūtai pie ūdeņiem

Atpūta jūras piekrastes kūrortos

Viens no ceļinieku lielākajiem sapņiem – pēc aktīvi pavadītas dienas kārtīgi atpūsties un atveldzēties. Narva-Jēsū pludmale ir viena no vislabāk aprīkotajām pludmalēm Ida-Viru. Te ir speciāli ierīkotas pārģērbšanās kabīnes, pludmales dušas un tualetes. Seklais un smilšainais jūras krasts ir kā radīts dažādu ūdens aktivitāšu baudīšanai, kā piemēram, izbraucieni ar SUP dēļiem pa līganajiem piekrastes viļņiem. Vietējā nomas punkta piedāvājumā ir gan bērnu, gan pieaugušo aprīkojums. Pēc aktīvas atpūtas, turpat jūras krastā, Meresuu SPA pludmales bārā var pasūtīt vieglas uzkodas un izvēlēties kādu dzērienu no plašā atspirdzinošo kokteiļu klāsta. Pusdienās vai vakariņās iesakām apmeklēt Meresuu SPA restorānu Meloodia vai Narva-Jēsū Medical Spa restorānu Kuurort ar skaisto jūras panorāmu.