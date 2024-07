Pagājušajā gadā "Xiaomi" prezentēja savas preču zīmes "Redmi" planšetdatoru "Redmi Pad SE", kas pārsteidza: stingrs alumīnija korpuss, 11 collu ekrāns ar maksimālo atsvaidzes intensitāti 90 Hz, ikdienas uzdevumiem pietiekami jaudīgs procesors, ietilpīga un ekonomiska 8 000 mAh baterija, laba skaņa, kas nāk no četriem skaļruņiem, un... cena tikai 180 eiro.

Šis planšetdators ir interesanta izvēle dažādais auditorijai: gan tiem lietotājiem, kam planšetdators ir tikai ikdienas ziņu plūsma, gan tiem, kas no planšetdatora gaida lielāku produktivitāti, vēlas ar to darīt dažādus darbus.

"Redmi" – plašam lietotāju lokam

"Xiaomi" preču zīme "Redmi" nav paredzēta kādai konkrētai auditorijai – "Redmi" tālruņi, planšetdatori, austiņas u.c. ierīces vienmēr ir izcēlušās ar to, ka par pieņemamu cenu var saņemt labu produktu. " Redmi Pad Pro " nav izņēmums: tas ir paredzēts tiem, kas meklē planšetdatoru ar labu veiktspēju, palielu ekrānu, ietilpīgu bateriju, bet nevēlas lielas izmaksas.

Tālruņi un planšetdatori no 2013. gadā dibinātās preču zīmes "Redmi" saglabā līdzsvaru starp veiktspēju un pieejamību, tā apmierinot ļoti plaša lietotāju loka vajadzības. Dažādos apskatos "Redmi" produkti tiek vērtēti kā labākie savā cenu kategorijā, kas piedāvā lielisku cenas un kvalitātes attiecību. Novērojams arī tas, ka "Redmi" par prioritāti izvirza ne tikai funkcionalitāti, bet arī izturību, tāpēc planšetdatoram "Redmi Pad Pro" ir izturīgs monolīta alumīnija korpuss, visu redzamo detaļu apdare un montāžas kvalitāte ir nevainojama. Paņemot rokās šo planšetdatoru, nevar pateikt, cik tas maksā – parasti tā izskatās krietni dārgākas ierīces. Daudzi planšetdatori šajā cenu segmentā salīdzinājumā ar "Redmi Pad Pro" izskatās vienkārši "lēti".

Liels, spilgts, kontrastains "Redmi Pad Pro" ekrāns

Lai gan šī planšetdatora izskatu, korpusa izturību un montāžas kvalitāti pozitīvi novērtēs arī visprasīgākie lietotāji, jūs pārsteigt varētu arī 12,1 collu LCD ekrāns. Ekrāna izšķirtspēja – 2560 x 1600 pikseļi (2,5 K), malu attiecība – 16:10, maksimālā atsvaidzes intensitāte – 120 Hz. Ekrāns ir spilgts, kontrastains, "dzīvs" – to var labi just, skatoties filmas, spēlējot spēles, pārlūkojot internetu vai vienkārši strādājot ar kādu lietotni.

120 Hz atsvaidzes intensitāte nodrošina vienmērīgu attēlu ritināšanu ar pirkstu. Tāpēc – ne tikai paturot šo planšetdatoru rokās, bet arī redzot ekrāna darbību, nezūd iespaids, ka rokās turam augstas klases planšetdatoru. "Xiaomi" rūpnīcas krāsu kalibrēšana joprojām ir viena no labākajām – krāsas noklusējuma režīmā ir spilgtas, ar izcilu kontrastu, bet krāsu līdzsvaru var pielāgot pēc saviem ieskatiem.

Ar "Corning Gorilla Glass 3" stiklu aizsargātā ekrāna maksimālais spilgtums ir 600 niti, tāpēc, lietojot to ārā, problēmu nebūs. Ekrāns atbalsta "Dolby Vision", aizsargā acis no sasprindzinājuma, ilgstoši lietojot datoru, un atbilst "TÜV Rheinland" standartam. Tas nemirgo, tam ir zilās krāsas slāpēšanas režīms, plats skatīšanās leņķis, tāpēc šis planšetdators ir piemērots lasīšanai un mācībām. "Redmi Pad Pro" ir lielisks lasīšanas režīms – šī funkcija ļauj mainīt krāsu intensitāti vai ieslēgt melnbalto krāsu paleti, kas ir ideālie piemērota, ja vēlaties lasīt elektronisko grāmatu.

Papētot " Redmi Pad Pro" ekrānu un salīdzinot to ar pagājušā gada " Redmi Pad SE" modeļa ekrānu, skaidri redzamas atšķirības: ekrāns ir lielāks, tā izšķirtspēja ir augstāka, atsvaidzes intensitāte ir lielāka, lielāks ir arī maksimālais spilgtums. Protams, arī "Pro" modeļa cena ir lielāka. Bet ekrāns nebūt nav vienīgā atšķirība.

"Redmi Pad Pro" veiktspējas netrūkst

Lai gan salīdzinājumā ar "Xiaomi Pad 6S Pro" planšetdatora "Redmi Pad Pro" komponenti ir mazāk jaudīgi, taču piedāvā pietiekami labu veiktspēju, lai apmierinātu vairuma cilvēku vajadzības. "Redmi Pad Pro" sirds ir "Snapdragon 7s Gen 2" procesors, tā operatīvā atmiņa ir 8 GB, cietais disks – 256 GB (ar "microSD" karti atmiņu var palielināt līdz 1,5 TB). Šāda kombinācija palīdz "Redmi Pad Pro" nevainojami veikt dažādus uzdevumus: no interneta pārlūkošanas un video translācijas līdz darbam ar vairākām programmām vienlaikus. Tas viegli tiek galā ar visiem ikdienas darbiem, nemanīju ne kavēšanos, ne avārijas. "Redmi Pad Pro" gana labi sevi parāda arī dažādās spēlēs, pat sarežģītās. Protams, tie, kas visu dienu pavada spēlēs, aicinās izmēģināt planšetdatorus no augstāku cenu plauktiem un tikai tad runāt par spēļu pieredzi. Nemaz nešaubos, ka ar visdārgāko planšetdatoru var iegūt daudz labāku spēļu pieredzi, taču, ņemot vērā augstākajos plauktos esošo planšetdatoru un "Redmi Pad Pro" cenu starpību, tas nebūtu godīgs salīdzinājums.

Ja salīdzinām planšetdatorus vienā cenu kategorijā, "Redmi Pad Pro" sniegumu gan spēļu, gan ikdienas darbu ziņā es vērtēju kā vienu no labākajiem.

Divas pievilcīgas "Redmi Pad Pro" īpašības

Vēl viens iespaidīgs "Redmi Pad Pro" komponents – ļoti ietilpīga 10 000 mAh baterija (viena no ietilpīgajām šajā segmentā). Šādu ietilpību un "Redmi Pad Pro" spēju taupīgi izmantot akumulatora resursus var salīdzināt ar garo distanču skrējēja izturību: mēreni lietojot, uzlādēts planšetdators "Redmi Pad Pro" darbosies vairākas dienas. Pat ļoti intensīvi lietojot, tas bez strāvas avota var izturēt visu dienu. "Xiaomi" informē: HD izšķirtspējas video sižetus var skatīties 12 stundas, bet, ja izvēlēsieties lasīt, varēsiet to darīt 15 stundas. Gaidīšanas režīmā šī datora baterija izlādēsies tikai pēc mēneša. "Redmi Pad Pro" der 33 W jaudas lādētājs, kas bateriju uzlādē nepilnu divu stundu laikā.

"Redmi" klaviatūra ir pildspalva

Tā kā pašlaik "Redmi Pad Pro" ir labākais "Redmi" preču zīmes planšetdators, tam radīta ir arī pirmā "Redmi" tastatūra, kas vienlaikus veic arī aizsargvāciņa funkciju. Tastatūra, kas maksā ap 60 eiro, ar planšetdatoru savienojas, izmantojot "Bluetooth". Minimālistiskajai interesantās tekstūras melni pelēkajai tastatūrai ir lieli taustiņi un gana platas atstarpes starp tiem, tā ir izturīga pret netīrumiem, uz virsmas nepaliek pirkstu nospiedumi, tastatūrai ir pievienoti divi mīksti pildspalvas turētāji. Tastatūrai ir 210 mAh baterija. Lietojot nepārtraukti, ar to var strādāt gandrīz 60 stundas. Gaidīšanas režīmā baterija izlādēsies pēc 760 stundām.

Otrs ievērības cienīgais aksesuārs ir pildspalva "Redmi Smart Pen". Šī ir arī pirmā "Redmi" preču zīmes pildspalva. Pildspalvas aizkave ir tikai milisekundes, tāpēc tā precīzi reaģē uz katru kustību, klikšķi (pildspalvai ir 4096 spiediena jutības līmeņi), jūtamas aizkaves nav. Pievienotā skicēšanas programma ir diezgan vienkārša, bet var lejupielādēt sarežģītāku. Pildspalvai, kas savienojas ar planšetdatoru, izmantojot "Bluetooth" ir divas vadības pogas. Tās bateriju var uzlādēt, pievienojot to pie lādētāja ar USB-C savienojumu. Pildspalva, kas maksā ap 50 eiro, ir lieliski piemērota ne tikai rakstīšanai vai zīmēšanai, bet arī lietotņu vadīšanai.

Vairāk funkcionalitātes ar operētājsistēmu "Xiaomi HyperOS"

"Xiaomi" laidis klajā daudzus oficiālus papildinājumus, kas palielina planšetdatora funkcionalitāti, tāpēc, dodoties ceļojumā, klēpjdatoru droši var atstāt mājās, to lieliski aizstās daudz mazākais un vieglākais "Redmi Pad Pro", kurā var atvērt logus citu citam blakus, ir viegli mainīt katra loga lielumu un platumu.

Vērtējums

Iespaidīgs ekrāns, uzticama darbība, ļoti ilgs baterijas darbības laiks, iespēja iegādāties kādus aksesuārus kā "Redmi Smart Pen" un "Redmi Pad Pro Keyboard" – fantastiska izvēle tiem, kas vēlas tikt vaļā no klēpjdatora, bet nav gatavi ienirt dārgākos piedāvājumos.

"Xiaomi" vienmēr labi sevi parāda, radot produktus, kuru iegādei nav vajadzīgs liels budžets, un "Redmi Pad Pro" nav izņēmums – ja iegādāsieties to, jums vienmēr liksies, ka jums ir dārgāka ierīce, nekā esat par to samaksājis, to lietot ir ievērojami labāk nekā vairumu līdzīgas cenas planšetdatoru, un tas ir liels sasniegums.