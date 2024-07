Mācās no labākajiem

Analītiska domāšana un patstāvīgs darbs – atslēga veiksmīgai karjerai

RSU biznesa un ekonomikas studentiem pieejama vēl kāda būtiska priekšrocība – moduļu sistēma, kas veicina patstāvīgu mācību procesu ar izteikti praktisku ievirzi. No vienas puses moduļu sistēma piedāvā brīvību un elastību, bet no otras – prasa no studentiem atbildību strādāt arī patstāvīgi. Studenti uztver patstāvīgā darba iespēju kā milzīgu privilēģiju, jo tas noteikti palīdz viņiem sagatavoties reālam darbam, tā iemācās organizēt savu laiku, uzstādīt un sasniegt mērķus, attīstīt atbildības sajūtu u. c.