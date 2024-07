Profesiju izvēlējies, jo gribi palīdzēt cilvēkiem?

Kādēļ studijas tieši RSU?

Esi RSU tiesību zinātņu bakalaura programmas absolvents. Kādi bija interesantākie kursi un docētāji?

Labi atceros savu pirmo lekciju un tikšanos ar profesoru Uldu Ķini, kurš mūs iepazīstināja ar fundamentālajiem jēdzieniem juridiskajā zinātnē. Viens no interesantākajiem kursiem bija konstitucionālās tiesības, kas bija pirmais studiju kurss pirmajā bakalaura studiju gadā. Tas bija sarežģīts un tai pat laikā ļoti interesants, jo mēs apguvām profesora praktiskās zināšanas, kas nebija aprakstītas likumos vai grāmatās. Piemēram, daudz jaunu uzzināju par Satversmi un no tās izrietošās vērtības. Profesors interesanti izskaidroja grūtās tēmas, kas parasti prasīja no studentiem lielu koncentrēšanos un piepūli. Viņa lekcijas bija saturiski piesātinātas un prasīja aktīvu līdzdalību un līdz domāšanu. Šīs pieredzes dēļ esmu pateicīgs par iespēju apgūt šādus kursus un mācīties no tik pieredzējušiem mācībspēkiem.