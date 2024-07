Vasara rit pilnā sparā un siltais laiks uzņem apriezienus. Un nešaubīgi – labākā vieta vasaras izbaudīšanai, sajušanai un piedzīvošanai, ir daba. Viens no veidiem, kā iepazīt mūsu vai citas zemes dabu un piedzīvot to vasaras krāšņumā, ir doties pārgājienā. Taču, lai pārgājieni siltajā laikā nesagādātu galvassāpes un piedzīvojumam varētu ļauties bez liekām raizēm, ieteicams ņemt vērā vien dažus vienkāršus padomus. Šoreiz ar tiem dalās zīmola Fjallraven eksperti.

1.Ieturiet regulāras atpūtas pauzes

2.Rūpējieties par savām kājām

Jūsu pēdas ir viena no svarīgākajām "ekipējuma" sastāvdaļām pārgājienā, tādēļ par tām nepieciešams parūpēties. Pārtraukumos novelciet apavus un ļaujiet pēdām elpot un atvēsināties. Ja ceļā esat jau kādu laiku, nomainiet zeķes uz tīru zeķu pāri. Atpūtas pauzē ieteicams no apaviem izņemt arī apavu pēdiņas, ļaujot arī tām izvēdināties un izžūt, pirms došanās tālākajā ceļā.

3.Uzņemiet ūdeni regulāri

Lai siltā laikā atvēsinātos, ķermenis pastiprināti svīst un zaudē ūdeni daudz ātrāk nekā vēsākā vai mēreni siltā laikā, tādēļ atūdeņošanās risks ir krietni lielāks. Lai tas nenotiktu, zaudēto ūdeni daudzumu nepieciešams atjaunot. Tas, cik daudz ūdens jums nepieciešams ņemt līdzi, ir atkarīgs no karstuma, attāluma, kuru plānojat veikt, plānotās mugursomas svara un, protams, no individuālām vajadzībām. Aptuvenais ūdens daudzums vienas dienas pārgājienam siltā laikā varētu būt 4L.

Dažkārt pārgājiena maršrutā var būt pieejamas vietas ūdens atkārtotai uzpildīšanai, taču to maršruta plānošanas laikā un pirms došanās ceļā, nepieciešams rūpīgi pārbaudīt. Sevišķi svarīgi tas ir vairāku dienu pārgājienos. Tomēr jāņem vērā arī tas, ka dabīgie ūdens avoti, piemēram, strautiņi vai avoti, ne vienmēr var būt dross avots dzeramā ūdens iegūšanai, tādos gadījomos noderīga ekipējuma sastāvdaļa būs ūdens filtrs vai ūdens attīrīšanas tablets.

4.Ieklausieties savā ķermenī

Šis ir svarīgs punkts, jo siltā laikā karstuma dūriena vai dehidratācijas risks ir ļoti reāls. Ir ļoti svarīgi apzināties to, kā jūties, un ieklausīties savā ķermenī. Ieteicams uz pēdām nelīmēt plāksterus preventīvos nolūkos, jo nepareizi novietots, tas var radīt vien papildu tulznas. Tas darāms vien tad, ja skaidri zināt savus "jūtīgos punktus", kur tulznu un noberzumu rašanās risks ir pārbaudīts.

5.Pārgājiena laikā uzņemiet pietiekamu daudzumu ēdiena

Siltā laikā ir ierasts neizjust izsalkumu, īpāsi tad, ja karstums nav ierasti laikapstākļi. Bieži vien ta sir arī tādēļ, ka patērējat vairāk ūdens kā ierasts. Taču arī pārgājienos siltā laikā ir ārkārtīgi svarīgi atjaunot enerģijas resursus, ieturot maltīti. Nelielām uzkodām pārgājiena laikā lieti noderēs rieksti vai enerģijas batoniņi, taču parūpējaties par to, lai garākā atpūtas pauzē vai vakarā (vairāku dienu pārgājienos) ieturētu pilnvērtīgu maltīti, tādējādi ļaujot ķermenim atgūd enerģiju.

6.Aizsardzība pret sauli

Karstā laikā aizsardzība pret sauli nav jāvērtē par zemu. Ierasti gaisa temperatūra paaugstinās dienas vidū, un, ja zināt, ka plānotais maršruts vedīs pa posmiem, kuros ir maz ēnainu vietu, lai patvertos no saules, ieteicams šos posmus veikt dienas pirmajā pusē vai vakara stundās. Ekipējuma neatņemama sastāvdaļa būs arī saules aizsardzības līdzeklis (SPF vismaz 30). Arī cepure lieti noderēs pārgājienos karstā laikā. Ieteicams vilkt cepuri ar platāku malu, kas pasargās gan kaklu, gan seju. Lai izvairītos no pārkaršanas, atrodoties ēnā, noņemiet cepuri.

7.Garās bikses

8.Maiņas drēbes vairāku dienu pārgājieniem

9.Neaizmirstiet par pieres lukturīti diennakts tumšajam laikam

10.Pielāgojiet mugursomu, lai justos komfortabli

Tas, cik ērta nešanai būs jūsu mugursoma, lielā mērā atkarīgs no tā, kā tā sakravāta. Svara vienmērīgai sadalīšanai var būt izšķiroša nozīme mugursomas nešanas komfortā. Pielāgojiet krūšu, plecu un jostas siksnas tā, lai vienmērīgi sadalītu svaru, arī pēc tam, kad no somas kas ticis izņemts, lai izvairītos no beršanas un diskomforta.