Investīcijas personīgajā transportlīdzeklī ir ne vien finanšu jautājums, plānojot savus naudas līdzekļus, bet arī papildus atbildība, uzņemoties rūpes par īpašumu. Mūsdienās viens no spēkratu īpašnieku izaicinājumiem ir parūpēties par auto tehnisko stāvokli, lai tas ilgtermiņā saglabātu savu vērtību. Tāpēc auto dīlera "Moller Auto" eksperti stāsta par būtiskākajiem faktoriem, kas auto īpašniekiem jāņem vērā, lai auto saglabātu savu vērtību. Tāpat viņi atzīst, ka virkne mājasdarbu autovadītāju izglītošanā ir jāveic arī apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un sertificētiem auto servisiem.

Auto apdrošināšana un serviss ir vitāli svarīgi posmi spēkrata vērtības saglabāšanā

Turpina I.Gerkena: "Iegādājoties jaunu auto līzingā, KASKO apdrošināšana ir obligāta. Un tas ir likumsakarīgi, jo KASKO apdrošināšana auto īpašniekam sedz radušos zaudējumus ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, vai, ja auto būs nozagts vai tam nodarīs bojājumus trešās personas. Diemžēl, kad līzings noslēdzies, realitātē daudzi auto īpašnieki iztiek vien ar obligāto OCTA polisi. Ir arī autovadītāji, kuri uzskata, ka, dzīvojot reģionos, kur satiksmes intensitāte ir mazāka, KASKO nav nepieciešama. Tomēr jāņem vērā, ka neatkarīgi no tā, vai automašīna ir jauna vai jau kādu brīdi lietota, gudrai un efektīvai tās ikdienas uzturēšanai ir izšķiroša nozīme. Runa nav tikai par auto tehniskajiem aspektiem, piemēram, ikdienas apkopi, diagnostiku u.tml. Ir vajadzīga tieši viena sekunde, lai auto ciestu ceļu satiksmes negadījumā uz aktīva lielceļa vai apledojuša lauku ceļa, kāds to nozagtu, vai, dodoties attālākā braucienā, auto riepa tiktu bojāta, paliekot nekurienes vidū."

Autovadītājiem svarīgi saņemt individuālu pieeju

"Moller Auto Insurance Services" piedāvātos apdrošināšanas pakalpojumus var saņemt "Moller Auto" dīleru centros visā Latvijā, kur katram klientam tiks veltīta individuāla pieeja, lai ne vien piemeklētu atbilstošākos apdrošināšanas risinājumus, bet arī veidotu izpratni par to nozīmi, ietverto segumu u.tml. "Moller Auto" eksperti uzskata, ka tieši individuāla pieeja ir "atslēga" tam, cik zinoši par apdrošināšanu un servisu nozīmi būs auto īpašnieki.

Kārdinājums remontēt auto "pelēkās" zonas servisā rada lielus riskus

"Pelēkās" zonas servisi ir viens no ievērojamākajiem apdraudējumiem auto vērtībai. I. Gerkena stāsta, ka brīdī, kad auto nonāk nesertificētā servisā, auto īpašnieki nereti pat nenojauš, ka spēkrata remontā var tikt izmantotas neoriģinālās auto detaļas, kas pie tam vēl netiek pareizi integrētas spēkrata mehānismos; darbus veic meistari bez atbilstošām kompetencēm ar novecojušu tehniku. Tam ir tūlītēja ietekme uz auto vērtību un ne tikai. Apmeklējot šādu servisu, patiesība var būt auksta – iekļūstot nākamajā ceļu satiksmes negadījumā, apdraudējumus autovadītāja un pasažieru veselībai un dzīvībai var būt ievērojami lielāks, arī liktenīgs.

"Kāpēc autovadītāji aizvien lemj par labu riskam remontēt spēkratu nesertificētā servisā? Atbilde visbiežāk meklējama auto apdrošināšanā, proti, ja KASKO polises nav, auto īpašnieks vienmēr meklēs lētākā servisa pakalpojumus, aizmirstot vai finansiālo iespēju dēļ pat nespējot izvairīties no riskiem, ko šāda izvēle var sniegt. Lieti piebilst, ka ilgtermiņā rūpīgi uzturēts auto, kas nav piedzīvojis "pelēkās" zonas servisu apmeklējumus, ir ne tikai vērtīgāks, bet var arī kalpot kā investīcija, iegādājoties citu automašīnu. Piemēram, mūsdienās apjomīga daļa pircēju, kuri, iegādājoties jaunu auto, to lieto piecus gadus jeb laiku, kad ir aktīva auto garantija, bet pēc tam to izmanto kā iemaksu jauna auto iegādē. Savukārt vecais spēkrats nonāk "Moller Auto" dīleros otrreizējā pārdošanā," norāda Izīda Gerkena, "Moller Auto" uzņēmumu grupas izpilddirektore Baltijā.