Stabils pamats nākotnei vai tomēr raiba un piepildīta studiju dzīve? Ko Latvijas jaunieši vēlas un ko viņi var sagaidīt, studējot vienas no Latvijas prestižākajām un senākajām augstskolām – Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultātē – Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF)?

Stabils pamats, lai veidotu pats savu nākotnes karjeru

Turklāt IEVF iestājas arī par to, ka teorija un prakse nav atrautas viena no otras. "Darba devēji novērtē, ka darbinieks ir analītiski un kritiski domājošs, kā arī apveltīts ar radošumu - to arī mūsu fakultātes pasniedzējii ieliek savos studiju kursos studentiem gan lekcijās, gan praktiskajās nodarbībās," pauž RTU IEVF lektors un pētnieks Toms Kreicbergs.