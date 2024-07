Pirms jaunā mācību gada sākuma interesentiem augustā ir iespēja apmeklēt arī DGS piecu dienu mācību nometnes "Virtuālās realitātes spēļu dizaina pamati". To laikā 11‒16 gadus veciem jauniešiem būs iespēja iegūt izpratni par spēļu dizaina pamatiem, stāsta un koncepcijas attīstīšanu, kā arī, sadarbojoties grupās, izstrādāt savas spēles struktūru un apgūt "Unity Engine" programmas pamatus.

"Interešu izglītība ir viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā palīdzēt bērniem un jauniešiem virzīt savu zinātkāri un entuziasmu uz jēgpilnu personības attīstību. Turklāt virtuālās realitātes žanram šobrīd ir milzīgs izaugsmes potenciāls, jauniešiem Latvijā līdz šim nav bijušas pieejamas iespējas padziļināti apgūt zināšanas par dizaina, objektu interakciju un animācijas veidošanu virtuālajā vidē," savu motivāciju izveidot skolu skaidro DGS izveidotājs un "Dateks grupas" valdes loceklis Imants Mūrnieks, uzsverot, ka skola palīdzēs jauniešiem pārorientēties no satura patērētājiem uz tā radītājiem, sniedzot viņiem gandarījumu no jaunrades procesa.