2024. gads TSI ir īpašs - augstskola svin savu 25. gadadienu. Šī privātā tehniskā augstskola dibināta 1999. gadā. Kopš tā laika, ejot cauri visdažādākajām likteņa pārbaudēm, TSI komandai izdevies saglabāt gan klasiskās augstskolas pamatus, gan attīstīties saskaņā ar mūsdienu prasībām. To apliecina iespaidīgie sniegumi starptautiskos un arī pašmāju reitingos. Šogad TSI kļuva par vienīgo privāto augstskolu Latvijā, kas iekļauta starptautiskajos reitingos "Times Higher Education Impact Rankings 2024 " un "QS World University Rankings 2025 ". Savukārt, "Skolu un studiju TOP 2024 " reitingā virkne TSI studiju programmu tika atzītas kā vienas no labākajām.

Ko tad domāja šī gada absolventi, klausoties senās studentu himnas Gaudeamus skaņas? "Es izvēlējos studijas TSI tāpēc, ka tieši maģistra programmā "Informācijas sistēmu vadība" atradu to priekšmetu savienojumu, ko vēlējos apgūt", saka šīs programmas absolvente Sanita Bringmane. Viņas kursabiedrene Jana Kudinova pastāstīja, ka tieši studijas šajā programmā palīdzēja viņai iegūt savu sapņu darbu: "Es uzsāku savu karjeru finanšu tehnoloģijās, bet vēlējos strādāt IT jomā. Apguvu vairākus kursus, bet darba devējiem tas šķita nepietiekami. Uzsāku studijas TSI, un pirms gada kļuvu par IT auditori. Es daru tieši to, ko iemācījos šajā programmā - pārbaudu informācijas sistēmas. Esmu gatava attīstīt savu karjeru nākamajā līmenī!".