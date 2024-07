Mājdzīvnieka rotaļāšanās ar kurpju auklām vai čībām, iespējams, mums šķiet jautra spēle. Taču patiesībā mīluļu spēles ar viņiem nepiemērotām lietām var novest līdz pat dzīvībai bīstamām situācijām – suņa saskrāpēta automašīna un sagrauzta elektrības instalācija, kā arī nogaršota veļas mazgājamā kapsula ir tikai daži no nesenajiem gadījumiem If Mājdzīvnieku apdrošināšanas pieredzē, taču to ir daudz vairāk. Kā mājdzīvnieka interesi grauzt viņam nepiemērotas lietas skaidro speciāliste un kā saimniekam būtu jārīkojas, lai to novērstu?