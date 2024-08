30 gadu laikā SIA "Karšu veikals Jāņa sēta" pieredzējis dažādus mirkļus - gan pārmaiņas, gan izaicinājumus, bet vienmēr spējis noturēties tirgū kā viens no unikālākajiem veikaliem Rīgā. Viens no pārmaiņu procesiem bijis papildus fiziskajai tirdzniecībai paplašināties arī e-komercijā, tirgojot dažāda veida kartes, globusus, atlantus, spēles un ceļvežus. Uzņēmuma internetveikals darbību uzsāka jau 2007.gadā, bet vēlāk kā vienu no e-vides kanāliem izvēlējies arī 220.lv Marketplace.