Hialuronskābe – viens no efektīvākajiem ādas mitrinātājiem, kas piesaista ūdeni no apkārtējās vides un palīdz noturēt mitrumu gan ādas dziļākajos slāņos, gan virskārtā. To dabiski izstrādā mūsu āda, bet novecošanas un UV staru ietekmē tās līmenis samazinās.