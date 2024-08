Pēc jūlija izskaņā piedzīvotās vētras varēja novērot, ka vairāki apdrošinātāji atteica izmaksāt atlīdzības par īpašuma bojājumiem, ko izraisīja spēcīgās lietavas, skaidrojot, ka ūdens līmeņa celšanās lietus rezultātā nav kvalificējama kā plūdi. Neraugoties uz to, vai ekstrēmo laika apstākļu nodarījumi tiek definēta kā plūdi vai lietavas, visi Balcia klienti, kuru īpašums vai automašīna ir cietusi vētras un lietus dēļ, saņems savu apdrošināšanas atlīdzību. "Latvijā Balcia bija tikai viens no retajiem tirgus spēlētājiem, kas neatteica šādu atlīdzību pieteikumus. Mēs darām visu iespējamo, lai pēc iespējas ātrāk palīdzētu saviem klientiem atgūties no tās radītajiem postījumiem," uzsver Balcia viceprezidents Reinis Bērzkalns.