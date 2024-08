Šorīt Rīgas ostā ieradās ASV kruīzu kompānijas Royal Caribbean International kuģis "Serenade of the Seas", kas Rīgu apmeklē sava 274 dienu pasaules apceļošanas kruīza ietvaros. Šis kruīza kuģis jau ir viesojies Rīgas ostā Baltijas jūras kruīzu laikā, bet šāda pasaules kruīza maršrutā tas Rīgu apmeklē pirmo reizi.

Kuģis "Serenade of the Seas" Rīgā ieradās no Vārnemundes/Rostokas ostas Vācijā. No 1947 pasažieriem vairākums ir ASV pilsoņi, bet ir arī tūristi no Kanādas, Lielbritānijas un Austrālijas. Kuģis Rīgā pavadīs vienu dienu un vakarā dosies tālāk uz Tallinu. Nākamās ostas tā maršrutā būs Helsinki, Stokholma un citas Baltijas jūras ostas.

"Serenade of the Seas" ir iespaidīgs 293 metru garš un gandrīz 40 metru plats kruīza kuģis. Uz tā 13 klājiem izvietojušās vairāk nekā 1000 pasažieru kajītes ar maksimālo ietilpību līdz 2146 pasažieru. Viesu rīcībā ir 11 dažādi restorāni, 3 baseini, SPA komplekss un fitnesa centrs, sporta laukumi, kā arī visdažādākās naktsdzīves un izklaižu iespējas. Ekskluzīvas, tikai šim kuģim raksturīgas, iezīmes ir klinšu kāpšanas siena, kas paceļas 12 metrus virs augšējā klāja un minigolfa laukums, kā arī plašais telpu piedāvājums konferenču un pasākumu organizēšanai. Īpaši ir arī lielie stikla logi un plašie panorāmas skati, kā arī stikla lifti ar skatu uz okeānu.

Ne mazāk iespaidīgs ir arī "Serenade of the Seas" pasaules kruīza maršruts – kuģis ceļā pavadīs 274 diennaktis, apmeklējot vairāk nekā 150 ostas, vairāk nekā 60 valstīs. Ceļojuma laikā tā pasažieriem būs iespēja paviesoties visos kontinentos, kā arī redzēt 8 Pasaules brīnumus. Ceļotājiem ir iespēja piedalīties visā pasaules kruīzā, vai arī iegādāties vienu no četriem tā posmiem. Iespējams nopirkt arī kādu no 16 salīdzinoši īsākiem maršrutiem (9–28 naktis).

Kruīza operators – kompānija "Royal Caribbean International" – apraksta šo ceļojumu sekojoši: "Šajā kruīzā iespējams pavadīt 274 naktis, satiekot līdzīgi domājošus ceļotājus un veicot aizraujošus atklājumus visos pasaules kontinentos. Var arī izvēlēties kādu no zemeslodes daļām un izpētīt katru tās collu vienā no četriem Ultimate World Cruise℠ maršrutiem, kas ilgst vairāk nekā 60 naktis. "Serenade of the Seas" pasaules kruīzs – tā ir iespēja iepazīt neskaitāmas kultūras, izbaudīt iespaidīgas ainavas un redzēt Pasaules brīnumus, kas apliecina cilvēces neierobežoto iztēli!"

Viesošanās laikā Rīgā "Serenade of the Seas" pasažieri ne tikai apmeklēja iecienītās tūristu apskates vietas Rīgas vecpilsētā, bet arī devās tematiskās ekskursijās uz Turaidu un Siguldu, izbaudīja degustācijas Rīgas Centrāltirgū, kā arī apmeklēja ebreju kultūras mantojuma un piemiņas vietas.

2024. gada kruīza sezonai Rīgas ostā šobrīd pieteikti 66 kuģu ienācieni, kas ir par 4 vizītēm vairāk nekā pērn. Ja sezonas sākums šogad ir iezīmējies ar mazāku intensitāti, salīdzinājumā ar citiem gadiem, tad sākot ar jūlija mēnesi kruīza sezona Rīgas ostā ir uzņēmusi īstos apgriezienus. Jūlijā Rīgas ostu apmeklēja 16 kruīza kuģi, augustā ir pieteikti 13 ienācieni, bet septembrī – 17. Vasaras kruīzu sezona noslēgsies ar divu kuģu ienācieniem oktobrī, bet 5 kuģi tiek gaidīti arī decembrī ziemas sezonas ietvaros.

