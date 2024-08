Kura būs piemērotākā?

Pie sienas stiprināmā šļūteņu kārba ir stabila un, pateicoties sienā iemontētajam kronšteinam, to iespējams rotēt 180 grādu robežās. Manevrēšanas spējas nodrošina pārvietošanās brīvību, sniedzot iespēju ērti piekļūt arī vistālākajam dārza stūrim. Savukārt, kārbā iebūvētais bloķēšanas mehānisms rūpējas par to, lai šļūtene automātiski nofiksētos vēlamajā garumā, nevis mētātos pa zemi vai pītos pa kājām. Pēc tam, kad laistīšana pabeigta, "RollControl" tehnoloģija nodrošina vienmērīgu, kontrolētu šļūtenes ievilkšanu kastē.

Savukārt "PowerRoll" sienas šļūtenes kārbu ar akumulatoru un tālvadības pulti īpaši novērtēs tie, kuriem patīk inovācijas un visaugstākā ērtības pakāpe. Tikai viens pogas klikšķis, un kārba šļūteni pēc lietošanas pati automātiski ievilks. Poga ir novietota šļūtenes galā netālu no smidzinātāja, tādējādi pēc darbu pabeigšanas nekur speciāli nav jādodas, vien jānospiež poga, jānovieto šļūtene uz zemes, un kaste to ievilks. Vēl viena poga atrodas arī uz pašas kārbas. Padomāts arī par drošību – pāris metru pirms kastes šļūtenes tinums palēninās, lai sienas, augi un citi tuvumā esoši objekti netiktu pakļauti triecienam. Šī šļūteņu kārba ir saderīga ar visiem "Power For All" zīmola akumulatoriem.