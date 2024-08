Iedomājies, ka esi britu universitātes students, bet apmeklē lekcijas Rīgā. Studē IT un mākslīgo intelektu vienlaicīgi divu valstu augstskolās, dzīvojot dzimtajā Latvijā. Tev būs pieejami papildus resursi un starptautiski atzīta kvalifikācija visā pasaulē, ar iespēju ietaupīt līdzekļus un laiku. Šādu iespēju sniedz studijas dubultā diploma bakalaura programmā Datorzinātnes ar specializāciju mākslīgā intelekta jomā, kas ir unikāla iespēja Latvijā. To absolvējot, iegūsi uzreiz divus diplomus un pilnīgi reālas izredzes strādāt labākajās kompānijās jebkurā pasaules malā. Skat, ko par savu pieredzi stāsta jaunieši, kas jau izvēlējušies šo studiju programmu.

Izglītības kvalitāte augstā līmenī

Atbildot uz līdzīgu topošo studentu pieprasījumu, TSI sadarbībā ar UWE Bristol papildināja jau esošo studiju programmu Datorzinātnes ar specializāciju mākslīgā intelekta jomā, kas ir vienīgā šāda veida iespēja Eiropā. Svarīgi, ka pieprasījums nāk arī no industrijas puses. Mākslīgais intelekts ir viena no informācijas tehnoloģiju jomām, kura attīstās visstraujāk, un jauni speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti. Visā pasaulē, ieskaitot arī Latviju, ir nepieciešami vairāk un vairāk IT jomas kvalificēti speciālisti. Pagaidām šis pieprasījums netiek apmierināts, tāpēc topošie programmas absolventi ir un būs nepieciešami darba tirgū un varēs izvēlēties – strādāt starptautiskos IT projektos, paliekot mājās Latvijā, vai arī pēc absolvēšanas doties uz kādu citu valsti.