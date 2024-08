Papildu klasiskajam darbarūķim Mercedes-Benz Vito Panel Van, kurā ir trīs sēdvietas, un līdz pat deviņvietīgajam Vito Tourer ir vēl kāda versija, kas apvieno labāko no abām pasaulēm. Modernizētā Vito Mixto salonā iespējams izvietot līdz sešiem sēdekļiem, atstājot ievērojamu kravas telpu aizmugurē. Izvēloties garāko no trim virsbūvju veidiem, maksimālais kravas telpas garums ir 3 metri, augstums 1,25 m, bet platums 1,7 m. Atkarībā no motocikla tipa un izmēra, to var ievietot pat bez otrās rindas sēdekļu izņemšanas arī vidējā versijā. Ja vēlaties lielāku privātumu, kravas telpu var atdalīt ar pilna platuma starpsienu, kurā iestrādāts logs. Ja ar šo visu vēl nav gana, maksimālā vilktspēja ir 2500 kg piekabei ar bremzēm.