Xiaomi datoriem paredzētos monitorus demonstrēja jau 2019. gadā, bet Eiropā sāka tos tirgot nedaudz vēlāk. Pašlaik uzņēmums piedāvā dažādu izmēru (no 22 līdz 34 collu) monitorus, kā arī spēļu cienītājiem paredzētos izliektos monitorus. Visjaunākie piedāvājumi: spēlēm paredzētais izliektais 34 collu monitors Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi un darbam paredzētais 24 collu monitors Xiaomi 24i. Un abiem šiem piedāvājumiem ir tā pati cenas un kvalitātes attiecība, ko jau pasen redzam visos Xiaomi piedāvājumos: produktam jābūt labam, kvalitatīvam, funkcionālam, bet vienlaikus arī par ļoti pievilcīgu cenu.

Vai nav laiks mainīt?

Monitors tiek pirkta gana ilgam laikam, tāpēc pirms jauna monitora iegādes ir jāizvērtē savas vajadzības. To izdarīt nav pārāk grūti, bet esmu novērojis, ka ļoti daudzi cilvēki pārāk ilgi nemaina savu monitoru: gan birojos, gan mājās var redzēt visdažādākās senlietas, pat tādas, kam nav HDMI ievada, kas attēlo ļoti dīvainas krāsas vai pat mirgo. Lai arī monitoru tehnoloģijas ir būtiski uzlabojušās, uz jautājumu "kāpēc neiegādājies jaunu monitoru?", cilvēks parausta plecus un nomurmina "dārgi" vai "nav tik svarīgi". Tomēr mierīgi apsēdieties pie sava vecā monitora un novērtējiet:

Kad esat novērtējis savu monitoru, varat sākt meklēt jaunu. Nav grūti atrast labu monitoru visdārgāko monitoru plauktā, taču, ja negribas tērēt daudz naudas un vēlaties iegādāties lētāku monitoru, ir ļoti viegli nopirkt tādu, kas nebūs īpaši labāks par veco. Taču tirgū pilnīgi noteikti ir labi monitori par pieņemamu cenu. Divi no tiem ir šajā rakstā.

Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi – spēlēm un darbam

Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi nav vislielākais ultra platekrāna monitors un tā ekrāna izliekums nav "visagresīvākais", tomēr cena pārsteidz – tikai ap 350 eiro par tāda izmēra un līmeņa monitoru? Protams, atpaliek no monitoriem ar augstākās klases OLED monitoriem, kuriem ir 240 Hz atsvaidzes intensitāte un citas augstākajai klasei raksturīgas īpašības un funkcijas. Taču paskatieties, ko piedāvā 34 collu Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi monitora ekrāns. Pirmkārt, 180 Hz maksimālo ekrāna atsvaidzes intensitāti, otrkārt, 3440 x 1440 punktu (saukta arī WQHD) izšķirtspēju. Atgādinu, ka runāju par tā saucamās budžeta klases produktu, bet, salīdzinot dažādu ražotāju lētākos piedāvājumus, nereti redzams, ka cenas dēļ tiek upurēts daudz un galu galā paliek tikai cena, bet visas īpašības, funkcionalitāte ir kaut kur aizkulisēs. Par Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi monitoru tā teikt nevaru, gluži otrādi – par 350 eiro cenu saņemsiet krietni vairāk nekā cerējāt.

Šim monitoram nav skaļruņu, taču diez vai daudz cilvēku mūsdienās lieto monitoru skaļruņus, kuru skaņa parasti ir kā no "mucas"?

Izliektā Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi ekrāna ģeometrija

Monitora Xiaomi Gaming Curved Monitor G34WQi ekrāna izliekuma koeficients – 1500R. Šis skaitlis un burts raksturo apli ar diametru (R) 1500 mm. No pirmajām ģeometrijas stundām skolā zinām – jo lielāks rādiuss, jo lielāks aplis. Datoru monitoros šis vienkāršais ģeometrijas likums atspoguļojas tā: jo lielāks rādiuss, jo mazāk izliekts ekrāns: 4000R ekrāns būtu maz izliekts, tuvāks plakanajam, bet 1000R būtu jau krietni izliekts. Salīdzinot plakanos un izliektos monitorus, tiek uzsvērts, ka izliektie ekrāni labāk atbilst dabiskajam cilvēka redzes laukam, tāpēc pie izliektā ekrāna var ātri pierast un nav nekādas vēlmes atgriezties pie plakanā.

Runājot par skatīšanās attālumu, jāpiemin, ka monitora ekrāna izliekuma rādiuss rāda arī maksimālo optimālo skatīšanās attālumu, t.i., monitoru ar 1500R ekrānu vislabāk skatīties no attāluma līdz 1,5 m, bet 2000R – līdz 2 m attālumā utt. Šajā gadījumā "optimālās skatīšanās vietas" noteikšana ir vienkārša ir tāpēc, ka izliektais ekrāns vislabāk atbilst dabiskajam redzes laukam un nav vajadzīgi nekādi papildu aprēķini, kas tiek izmantoti, lai noteiktu, kādā attālumā vislabāk sēdēt pie plakanā ekrāna.

Kā jau minēju, Xiaomi G34WQi ekrāna izliekuma koeficients ir 1500R, šāds rādītājs nereti tiek dēvēts par "zelta", jo nav jāatrodas pārāk tālu no ekrāna, lai attālums no acīm līdz jebkuram ekrāna punktam būtu vienāds – sēžot ierastajā vietā pie galda, jūs labi redzēsiet, kas notiek ekrāna malās, uz visa ekrāna attēls būs vienmērīgs: vienāds kontrasts, spilgtums, krāsu intensitāte. Spēlētājiem taču ir ļoti svarīgi, lai uz ekrāna būtu redzama katra detaļa, lai izvairītos no dažādām kļūdām, kas saistītas ar dažādiem skatīšanās leņķiem.