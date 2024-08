Vasara gandrīz nemanot ir aizgājusi, un, lai no tās godam atvadītos, Drifta Halle Mūkusalas kvartālā 31. augustā aicina uz lielāko vasaras noslēguma pasākumu "End of Summer Drift Fest", kurā visas dienas garumā sarūpēta bagātīga programma gan lieliem, gan maziem. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Drifta festivāls sadalīts divās daļās. Pa dienu no pulksten 10 līdz 17 Drifta Halle aicina ģimenes ar bērniem – būs pieejami braucieni ar drifta tricikliem (patstāvīgi var braukt no 1,25 m) un vizināšana ar driftam sagatavotu BMW, kuru pilotē viens no jaunākajiem drifteriem Latvijā Harijs Labarēvičs. Festivālā būs arī "Active Park" piepūšamās atrakcijas un mini BMX, bet par enerģijas atjaunošanu gādās "Lielais Kristaps" ar gardiem burgeriem. Tāpat visas dienas garumā norisināsies dažādi konkursi ar balvām.

Vakara cēlienā no pulksten 18 līdz pat pusnaktij Drifta Halle pārvērtīsies automīļu paradīzē. Varēs aplūkot automašīnu ekspozīciju, kurā būs arī daži driftam sagatavoti auto, piedalīties konkursos un baudīt Latvijā neredzētu auto šovu no "Need More Sound" un "Klaklife" – tas notiks no pulksten 18 līdz 21. Ar to festivāls nebeigsies – līdz pusnaktij par dejām un fantastisku atmosfēru rūpēsies Dj Kaktuss. Un protams, kas tā par ballīti bez "Monster Energy".