Šajā laikā arvien aktuālāka kļūst imunitātes stiprināšana, lai izvairītos no vīrusiem, bet vienlaikus var būt nepieciešams atbalsts stresa kontrolei un enerģijas līmeņa atgūšanai. Te talkā var nākt dažādi preparāti no aptieku klāsta:

Imunitātes stiprināšanai – mācību gada sākumā gan vecāki, gan bērni ir vairāk pakļauti stresam un var sajust enerģijas līmeņa krišanos, tādējādi ir vairāk pakļauti dažādiem vīrusiem. Organisma stiprināšanai ir būtiski visi vitamīni – C vitamīns ir iesaistīts toksisko vielu izvadīšanā no organisma un palīdz cīnīties ar baktērijām un vīrusiem, D vitamīns stiprina imunitāti un ir svarīgs kauliem un muskuļiem, arī A vitamīns ir svarīgs imūnsistēmai kopumā, bet E vitamīns ir iesaistīts antivielu ražošanā, lai organisms varētu pretoties infekcijām. Arī B grupas vitamīniem ir liela nozīme organisma aizsargspēju stiprināšanā, turklāt tie organismā tiek aktīvāk patērēti stresa laikā, tāpēc tā rezerves ir jāpapildina pārslodzes periodos, piemēram, uzsākot mācības. Centieties dažādos un pilnveidot savu uzturu šajā saspringtajā laikā, kā arī noderēt var dažādi vitamīnu kompleksi, kas paredzēti organisma stiprināšanai un imunitātes atbalstam.

YOMI Multivitamīni Plus košļājamās pastilas ir īpaši radītas bērniem no 3 gadu vecuma, ideāli piemērotas arī pieaugušajiem. A vitamīns palīdz uzturēt ādas veselību un normālu redzi. B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu un veicina normālu nervu sistēmas darbību. C un B12 vitamīns, pantotēnskābe un folāti palīdz samazināt nogurumu un nespēku. D vitamīns palīdz uzturēt kaulu un zobu veselību, un veicina kalcija un fosfora normālu uzsūkšanos/izmantošanu. C un E vitamīns, un selēns veicina šūnu aizsardzību pret oksidatīvo stresu. Pantotēnskābe palīdz uzturēt garīgās darbaspējas. Selēns palīdz uzturēt matu un nagu veselību, veicina normālu imūnsistēmas un vairogdziedzera darbību.