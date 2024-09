21. gadsimta tehnoloģija un medicīna spēj paveikt brīnumus, tostarp atjaunot cilvēka redzi. Ar lāzerkorekcijas SMILE Pro palīdzību iespējams pilnīgi un uz visiem laikiem atvadīties no brillēm vai kontaktlēcām. Kas ir SMILE Pro lāzerkorekcija , un kā to pielieto?

Ķirurgs Andrejs Solomatins: SMILE operāciju veicam jau kopš 2012. gada, taču nesen esam iegādājušies jaunu lāzera modeli redzes lāzerkorekcijai un esam pārgājuši uz šīs operācijas modernāko versiju - SMILE Pro. Lai saprastu, vai pacientam ir piemērota iepriekšminētā lāzeroperācija, konsultācijas laikā mēs ļoti rūpīgi padziļināti pārbaudām acu veselības stāvokli, īpašu uzmanību pievēršot individuālajiem anatomiskajiem parametriem, un izvērtējam SMILE Pro operācijas pielietošanas iespējamību. SMILE Pro lāzerkorekcija tiek veikta uz acs caurspīdīgās daļas – radzenes. Ar lāzera palīdzību no radzenes audos tiek izveidots optiskais disks, kuru ar 2,5–4 mm lielu griezienu izņem laukā. Atšķirībā no citām metodēm SMILE operācijai nav infekcijas riska, kā arī pacientam pēc operācijas nebūs izteiktu sausuma simptomu acīs. Radzenei piemīt biomehāniska īpašība – pretoties kādai iedarbībai no ārpuses vai iekšpuses –, līdz ar to SMILE operācija saglabā šo biomehāniku labāk nekā citas metodes. Šobrīd lāzeroperācijas veicam ar nākamās paaudzes lāzeru – Carl Zeiss VisuMAX 800. Agrāk šī operācija aizņēma 30 sekundes, tagad – vien 12 sekundes. Visa šī procedūra noris bez sāpēm un ir ļoti ātra.