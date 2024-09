Atšķirībā no sarežģītākiem finanšu produktiem, obligācijas piedāvā vienkāršību un stabilitāti. Tās neprasa aktīvu pārvaldību vai tirgus analīzi, jo ienesīgums ir zināms jau iepriekš – obligāciju iegādes brīdī, un risks ir salīdzinoši zems. Tā kā obligāciju pircējs jau iegādes brīdī zina to, kad naudu atgūs, un cik lielus procentu maksājumus saņems, vienīgo risku potenciāli var radīt tikai obligāciju emitenta maksātnespēja. Un arī šos riskus var veiksmīgi pārvaldīt, izvēloties obligāciju iegādi no tādiem stabiliem emitentiem kā valsts vai bankas, kuru darbību stingri regulē valsts un starptautiskās regulatoriestādes.