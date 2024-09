Saskaņā ar mūsu apņemšanos nodrošināt uzņēmuma darbības izcilību un efektivitāti esam nolēmuši IT pakalpojumus uzticēt specializētiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem. Šī iniciatīva ir daļa no uzņēmuma plašākas stratēģijas, lai padarītu efektīvāku uzņēmuma darbību un izmantotu tirgus zināšanas labākai pakalpojumu sniegšanai.

2024. gada 1. oktobrī Amber Beverage Group izsludinās iepirkumu, lai izvēlētos partneri, kas var sniegt augstas kvalitātes IT pakalpojumus, kas ir būtiski uzņēmuma panākumiem. Lēmumu par ārpakalpojumu izmantošanu nosaka vēlme koncentrēt iekšējos resursus uz galvenajām uzņēmējdarbības jomām, vienlaikus gūstot labumu no uzlabotajām iespējām un specializētajām zināšanām, kas pieejamas tirgū.

ABG mērķis, sadarbojoties ar vadošajiem IT pakalpojumu sniedzējiem, ir uzlabot savas tehnoloģiskās iespējas un pozicionēt sevi nākotnes panākumiem.

Amber Beverage Group ir strauji augoša alkoholisko dzērienu ražošanas un izplatīšanas kompānija, kuras produkti ir atrodami miljoniem mājsaimniecību visā pasaulē. ABG galvenie zīmoli ir Rooster Rojo® Tequila, KAH® Tequila, The Irishman® Whiskey, Writers' Tears® Whiskey, Moskovskaya® Vodka, Riga Black Balsam®, Cross Keys Gin®. ABG ražo, tirgo, izplata, eksportē un pārdod mazumtirdzniecībā plašu dzērienu klāstu, no kuriem tai pieder vairāk nekā 100 zīmolu, un ir atbildīga par aptuveni 1300 savu un trešo pušu dzērienu zīmolu mārketingu un izplatīšanu, sākot no augstākās kvalitātes degvīna un dzirkstošiem vīniem līdz īpašai meksikāņu tekilai un īru viskijiem. Uzņēmums no sākotnējā ražošanas biznesa, kas aizsākās 1900. gadā, ir izaudzis par globālu spēlētāju alkoholisko dzērienu nozarē, nodarbinot vairāk nekā 1600 cilvēku aptuveni 20 uzņēmumos Baltijas valstīs, Austrijā, Austrālijā, Vācijā, Īrijā, Meksikā un Lielbritānijā.