To, ka redze labajā acī sāk pasliktināties, Rita pamanīja 2021. gadā. "Jutu, ka kaut kas sāk mainīties, un nolēmu vērsties pie speciālistiem. Aizbraucu uz Dr. Solomatina acu centru , un tur konstatēja, ka labajā acī sāk veidoties katarakta . Dakteris Maksims Solomatins mani uz operāciju uzreiz nesūtīja, bet piedāvāja problēmu papētīt rūpīgāk."

Tiesa gan, domas par kataraktas operāciju šajā laikā bija dzīves plānā jāpabīda tālāk, bet ne jāatliek pavisam. Vēl jo vairāk tāpēc, ka sarežģītajā ārstēšanās periodā redze pasliktinājās ļoti strauji. "Ar labo aci praktiski vairs neredzēju neko – tā reaģēja tikai uz gaismu. Bija palikuši 5% no redzes spējas. Kamēr nebiju tikusi galā ar citām veselības problēmām, acu operāciju veikt nedrīkstēju, tāpēc veselu gadu nodzīvoju praktiski ar vienu aci – kreiso, bet arī tajā lielās slodzes dēļ redze sāka pasliktināties. To nevar izstāstīt, kā tas ir – dzīvot tikai ar vienu aci. Tie, kuri to nav piedzīvojuši, – tie nesapratīs. Cilvēkam zūd līdzsvars – gan emocionālais, gan fiziskais. Pa ielu nevis gāju, bet drīzāk tenterēju. Brīžiem neredzēju, kur lieku kāju, tāpēc drošāk bija doties ārā kopā ar kādu pavadoni, lai būtu roka, pie kā pieturēties," atceras Ritas kundze.