Malta, kas pazīstama kā Vidusjūras pērle, jau gadiem ilgi ir bijusi populārs piedzīvojumu meklētāju ceļojumu galamērķis. Šī mazā Vidusjūras salu valsts ir iekarojusi ceļotāju sirdis ar savu satriecošo dabu, kristāldzidrajiem ūdeņiem un saulainajām pludmalēm. Novērtē piedzīvojumus, ko piedāvā mežonīgā daba, izbaudi meditatīvu braucienu ar SUP dēli pa jūru un atklāj apkārtējo salu skaistumu!

Atpūta ķermenim un dvēselei

Malta ar savām bezgalīgi mierīgajām un idilliskajām piejūras zonām ir ideāls galamērķis arī garīgi piesātinātām brīvdienām: baudi meditācijas vai jogas vingrinājumus viļņu šalkoņas un sāļā jūras vēja pavadījumā. Salas apkārtnē ir populāra arī SUP meditācija – tas ir intensīvāks meditācijas veids, kas prasa labu līdzsvara izjūtu un spēcīgu muskulatūru, lai, veicot kustības uz dēļa, neiekristu ūdenī.

Gozo sala, ko vērts apmeklēt

Gozo ir savdabīga un zaļa, Maltai piederoša sala Vidusjūrā, kas atrodas tikai prāmja brauciena attālumā no Maltas. Ceļotāji var iepazīt senās Gozo salas tradīcijas, piemēram, slaukt kazas un aitas un vērot, kā no piena tiek gatavots tradicionālais Gozo siers. Gozo sala ir gan lielisks ceļojuma galamērķis, gan piemērota vienas dienas ekskursijai. Lai gan Gozo ir salīdzinoši mazapdzīvota, tā piedāvā aizraujošus piedzīvojumus gan jauniešiem, gan ģimenēm. Uz salas ir pieejamas gan luksusa klases pieczvaigžņu viesnīcas, gan hosteļi piedzīvojumus alkstošiem ceļotājiem. Tāpat var apmesties tradicionālās lauku mājās ar baseinu un mierīgu apkārtni.

Uz salas atrodas, piemēram, pasaulē vecākie brīvi stāvošie tempļi un milzu klintis. Netālu no Gantijas tempļiem atrodas Ta' Kola vējdzirnavas, bet kalna virsotnē – senā pilsēta Citadele, no kuras paveras skats uz visu salu. Netālu no Gozo galvaspilsētas Viktorijas izveidotajā Cetadeles pilsētiņā ceļotājus gaida savdabīgs ieliņu labirints, kas ved starp un ap pilsētu un ketedrāli ieskaujošajiem bastioniem.