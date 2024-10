"Projektējot skolas ēku, vēlējāmies to veidot kā kuģi vai transportlīdzekli, kas nākotnē aizvedīs skolēnus uz nezināmām tālēm. Tāpēc mēs piešķīrām ēkai trīsstūrveida formu un izskatu, kas atgādina kosmosa kuģi, un nosaucām to par "sudraba bultu"," stāsta O. Alvers no "Arhitekt Must" arhitektu biroja.