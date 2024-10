Darbavietā pavadām teju pusi no sava nomoda laika, un biroja telpas jau sen vairs nav tikai vieta, kur strādāt. Arvien būtiskāk ir domāt par ilgtspējīgiem risinājumiem, kas atstātu iespējami mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi. "New Hanza" biroju ēkā Mihaila Tāla ielā 1 "Pillar" attīstības komanda panākusi augstāko ēkas energoefektivitāti starp visām Rīgas biroju ēkām un nupat saņēmusi arī "BREEAM Excellent" sertifikātu.

Panākt izcilu rezultātu visās pozīcijās var, un to pierāda arī "New Hanza" biroji!

Pēc publiski pieejamiem biroju ēku energosertifikātu datiem , "New Hanza" biroju ēka šobrīd ir energoefektīvākais biroju ēku projekts Rīgā ar A+ klases novērtējumu. Energosertifikāta novērtējumā būtiski ir vairāki rādītāji: kopējais ēkas enerģijas patēriņš, apkures rādītāji, dzesēšanas apjomi un primārās neatjaunīgās enerģijas patēriņš, kā arī ēkas gaisa caurlaidības radītāji.

Avots: Būvniecības informācijas sistēma

Kā redzams pārskatā, visos ar ēkas uzsildīšanu, dzesēšanu un enerģijas lietošanu saistītajos parametros "New Hanza" biroju ēka ir pārliecinoša līdere un uzskatāma par energoefektīvāko A klases biroju ēku Latvijā.

Energoefektivitātes ziņā "New Hanza" ir gandrīz nulles enerģijas ēka. Tas nozīmē, ka, neskaitot pēc iespējas minimizētu kopējo enerģijas patēriņu, papildus ēkas darbībā netiek patērēta enerģija. Kā norāda Roberts Meiers, SIA "Tāla 1" valdes loceklis, pēc datiem redzams, ka "New Hanza" biroju ēka patērē tikai 5 kW gadā neatjaunīgās enerģijas uz kopējo ēkas kvadrātmetru, visu pārējo nodrošinot ar atjaunīgo enerģiju. Ja uzņēmums domā par ilgtspēju, tad "New Hanza" biroji būs īstā izvēle!

"New Hanza" biroju ēka saņēmusi vairākas godalgas.

Skaidra vīzija par vēlamo energoefektivitāti vainagojusies ar arhitektūras un būvniecības nozaru profesionāļu novērtējumu – "New Hanza" biroju ēka jau ir saņēmusi vairākas godalgas. Pirmā godalga saņemta vēl pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā – ilgtspējīgākais projekts Baltijā starptautiskajā konkursā "Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā". Šī gada augustā skatē "Gada labākā būve Latvijā 2023" "New Hanza" biroju ēka plūca laurus un saņēma uzreiz divas balvas – pirmā vieta nominācijā "BIM objekts" un otrā vieta nominācijā "Publiskā jaunbūve".

Dzelzsbetona fasāde, dzesēšana "par brīvu" un citi aspekti, kā panākt A+ klasi

"Stikla fasāžu ēkas sezonas aukstajā laikā ir pastiprināti jāsilda, un tas padara gaisu sausu, savukārt sezonas siltajā laikā tās ir papildus jādzesē ar kondicionieriem, kas ir biežākais diskomforta cēlonis biroja darbiniekiem. Mūsu projektā jau sākumā esam paredzējuši uz ēkas ikdienas lietotājiem vērstus risinājumus, kas vienlaikus palīdz sasniegt izcilus ēkas energoefektivitātes rādītājus" norāda Roberts Meiers.

Fasāde no dzelzsbetona paneļiem – energoefektīvs un siltumenerģiju/aukstumenerģiju akumulējošs risinājums – ēku nav nepieciešams pastiprināti sildīt un dzesēt. Karstā laikā dzelzsbetons nepieļauj ēkas uzkaršanu no ārpuses un neizlaiž uz āru ēkas iekšienē atdzesēto gaisu. Fasādes paneļi ir papildus siltināti un apdarīti ar māla ķieģeļiem, kas ir izcils risinājums Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Jau rūpnīcā iemontēti logi un ārējās žalūzijas. Veicot logu un žalūziju montāžu sienu paneļos rūpnīcā, ir panākta augsta precizitāte un kvalitāte. Galvenais ieguvums – aukstā laikā no ēkas neizplūst siltums, būtiski uzlabojot siltuma patēriņa rādītājus. Telpas no uzkaršanas pasargā logi, kas pārklāti ar saules aizsargplēvi. Ārējo žalūziju sistēma automātiski paceļas un nolaižas, lai ierobežotu saules starojumu telpās, vienlaikus darba vietās nodrošinot dienasgaismu.

Ziemā ēka tik ātri neatdziest, bet vasarā – neuzkarst, tādējādi ievērojami taupot energoresursus ēkas dzesēšanai vasarā un sildīšanai ziemā.

Iekšējās dzesēšanas konsoles "chilled beams" – pasīvās iekārtas, kas padod atdzesēto gaisu, to vienmērīgi izkliedējot telpā. Tā ir būtiska atšķirība no jau ierastajiem FCU kondicionieriem, kas gaisu izpūš telpā, radot diskomfortu cilvēkiem, kas atrodas to tuvumā. "Chilled beams" dzesēšanas sistēma ir energoefektīvāka un patērē mazāk elektrības, jo gaisa plūsmas nodrošināšanai tiek izmantots tikai pieplūdes ventilācijas gaiss. Tāpat ēkā izmantota arī "free cooling" sistēma, kas nakts laikā izmanto "bezmaksas" vēso āra gaisu, lai atdzesētu iekštelpas.

BMS jeb ēkas vadības sistēma, ar kuras palīdzību tiek kontrolēta gaisa apmaiņa, temperatūra un citi rādītāji katrā nomnieka telpā. Kabineti aprīkoti ar mitruma, siltuma un CO 2 sensoriem, kas automātiski regulē siltuma un gaisa apjomu, kas katrā telpā ir nepieciešams. Telpās esošie CO 2 lasītāji seko līdzi gaisa kvalitātei un faktiski nepieciešamajam gaisa apjomam katrā telpu grupā, automātiski pielāgojot gaisa padevi.

"Kopumā ēkas vadības sistēmā (BMS) "New Hanza" birojā investēti gandrīz divi miljoni eiro, aptuveni 7% no ēkas būvniecības izmaksām. Ilgtermiņā BMS palīdz ievērojami samazināt izmantotos energoresursus, patērējot tikai pašu nepieciešamāko. BMS palīdz ievērojami samazināt energoresursu patēriņu, kā arī aprēķināt reālo patēriņu katra nomnieka telpās. Nomniekiem tiek precīzi un caurskatāmi aprēķināta reāli patērētā enerģija," teic Roberts Meiers.

95% no kopējā ēkas enerģijas patēriņa nodrošina atjaunīgā enerģija.

Zaļais jumts un saules paneļi. "New Hanza" biroju ēkā izmantots zaļā jumta risinājums – aptuveni 8 cm biezs augsnes un zemu augu slānis, kas nodrošina to, ka jumts neuzkarst. Šāds jumta risinājums arī nodrošina to, ka lietus ūdens uzsūcas augsnes slānī un pabaro zaļumus, atslogojot pilsētas notekūdeņu sistēmu. Uz ēkas augstākā korpusa dienvidu fasādes uzstādīti saules paneļi 170 m2 platībā, kas rūpējas par koplietošanas elektrības ražošanu.

Ziemā – atjaunīgās enerģijas apkure. "New Hanza" biroju ēkas apkuri nodrošina "Rīgas Siltums", kurinot šķeldu koģenerācijas stacijā, kas ir būtisks solis ceļā uz ilgtspēju.

Ko iegūst uzņēmums, nomājot "New Hanza" biroju telpas?

"Izvēloties jaunas biroja telpas, ir vairāki būtiski aspekti, ko primāri vērts ņemt vērā, – energoefektivitāte, ikmēneša maksājumu aprēķināšanas metode un izmaksas kopumā, apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs, pieejamo pakalpojumu klāsts un apkārtējā infrastruktūra," norāda "Pillar" Pārdošanas un iznomāšanas nodaļas vadītāja Elīna Ozola.

Būtiski zemāki komunālie maksājumi. Nomāt biroja telpas energoefektīvā ēkā, kur gudri izmantoti resursi, nozīmē arī finansiālus ieguvumus nomniekam. Vistiešākais – komunālo pakalpojumu maksājumi, kas ir būtiski zemāki, salīdzinot ar citām biroju ēkām. Par to jau ir pārliecinājušies vairāki "New Hanza" biroju nomnieki.

Nomniekiem nomāt telpas energoefektīvā birojā nozīmē ievērojami mazāk maksāt par komunālajiem pakalpojumiem.

"Tāpat būtisks aspekts, kas kļūs aizvien aktuālāks, – ilgtspējas prasību dēļ uzņēmumiem, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, jau sākot ar 2025. gadu, katru gadu vajadzēs iesniegt enerģijas patēriņa auditus un noteikt uzņēmuma darbības atstāto CO 2 pēdu," stāsta Roberts Meiers. Jo energoefektīvākās telpās atradīsies uzņēmums, jo vieglāk sasniegt uzņēmumiem noteiktos ilgtspējas rādītājus un izpildīt Eiropas Savienības un Latvijas zaļā kursa prasības jau tuvākajā nākotnē.

Pārvaldīšana un apsaimniekošana. Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumus ēkas nomniekiem sniedz "Pillar" grupas uzņēmums "Pillar Property Management", kas ikdienā nodrošina augstas kvalitātes pakalpojumus. Personāls tehnisku jautājumu risināšanai ikdienā ir pieejams teju uzreiz.

Kopstrādes telpas, kas pieejamas tikai ēkas nomniekiem, 500 m2 platībā. Attālinātā darba laikmetā uzņēmumu vadītāji arvien rūpīgāk plāno nepieciešamo telpu apjomu, lai ikdienā sabalansētu klātienes un attālināto darbu. "New Hanza" A+ klases biroju ēka piedāvā iespēju ikdienā izmantot kopstrādes telpas, kur pieejamas vairākas pārrunu telpas, konferenču zāle ar ietilpību līdz 60 personām, plaša virtuves un atpūtas zona. Telpas sniedz iespēju samazināt nomāto platību, paplašināt sava biroja robežas un ikdienā pamainīt darba vidi.

Teicama atrašanās vieta, apkārtējā infrastruktūra nodrošina visas ikdienā nepieciešamās ērtības gājiena attālumā. Nomnieku darbiniekiem ir pieejama plaša autostāvvieta, lai ikvienam darbiniekam būtu iespēja novietot auto biroja tuvumā.

Individuāla pieeja nomnieka vajadzībām. Biroju telpas tiek projektētas un izbūvētas atbilstoši nomnieka individuālajām vajadzībām un prasībām. Elīna Ozola norāda, ka "Pillar" komanda sniedz atbalstu visos ar telpu iznomāšanu saistītajos jautājumos, sākot jau ar telpu vajadzību apzināšanu, tehniskā projekta izstrādi, būvniecību un apsaimniekošanu.

No kopējās 12 680 m2 iznomājamās platības jaunus nomniekus gaida vēl tikai 1200 m2.

Ēkā šobrīd nomai ir pieejami aptuveni 10% platības. Uzņēmumiem šis ir īstais brīdis, kad pieņemt lēmumu par pārcelšanos uz kvalitatīvām, energoefektīvām un labi pārdomātām biroja telpām, kur ēkas attīstītājam svarīga ir katra detaļa – sākot no dekoratīvā ķieģeļa fasādē un beidzot ar telpu klimata pārvaldību. Birojs – tas nav tikai kabineta sienas ar spožu LED spuldzīti virs galvas. Tā ir vieta, kur atvilkt elpu skaisti iekārtotās "lounge" zonas klubkrēslā, satikties ar kolēģiem kopstrādes telpās un justies ērti pārdomātā un mājīgā interjerā.

