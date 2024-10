Atrodiet savam jaunietim piemērotu vasaras nometni vai privāto vidusskolu ārzemēs. Aicinām pusaudžu vecākus, kurus interesē nometnes ārzemēs un vasaras programmas, kurās jaunieši var izmēģināt dažādas specialitātes: no skatuves mākslas līdz biznesa vadībai, no arhitektūras līdz mārketingam. Izstādē jums būs iespēja satikt arī privāto vidusskolu pārstāvjus no ASV un Apvienotās Karalistes.