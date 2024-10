Pašapkalpošanās modelis, kas aizgūts no Ziemeļvalstīm, ir skolu un bērnudārzu ēdināšanas nākotne, kura vairākās izglītības iestādēs Latvijā jau kļuvusi par tagadni, ko citi var braukt skatīt un pārņemt.

Ādažu sākumskola ir viens no šādiem pozitīvajiem piemēriem, turklāt skolā ir pat divas ēdamzāles divos stāvos, ar pašapkalpošanās vitrīnām. Ēdiens tiek pagatavots pirmajā stāvā un ar liftu nogādāts un pasniegts arī otrā stāva ēdamzālē. "Pašapkalpošanās modelis noteikti ir nākotnes risinājums, jo redzam daudzus ieguvumus," norāda Ādažu sākumskolas ēdinātāja SIA Baltic Restaurants valdes loceklis Guntis Bredovskis. Viņaprāt, ar pašapkalpošanās vitrīnām ēdināšana būtu jāorganizē visās Latvijas skolās, un kādā brīdī izglītības sistēma to sapratīs.

"Lielākais izaicinājums ir tas, ka Ādažu vidusskola ir skaitliski viena no lielākajām skolām Latvijā. Sākumskolā mums ir 916 izglītojamie un aptuveni 80 darbinieki, kuri arī izmanto šo ēdināšanu. Risinājums ar ēdamzāli divos stāvos ir veiksmes stāsts pašapkalpošanās ēdināšanas ieviešanai," stāsta Ādažu vidusskolas direktore Solvita Vasiļevska.

Ēdiens no vietējiem produktiem

"Mums ir ļoti svarīgi, lai ēdiens ir ne tikai garšīgs, bet arī pagatavots no kvalitatīviem produktiem, ko piedāvā vietējie ražotāji," uzsver S. Vasiļevska. Rezultāts ir tāds, ka bērni jūtas priecīgi un laimīgi, un arī vecāki ir apmierināti, jo bērni ir labi paēduši. Tieši to viņa min kā vienu no lielākajiem ieguvumiem. Līdztekus tam bērni apgūst un nostiprina pašapkalpošanās iemaņas un būtiski samazinās pārtikas atkritumu apjoms.