Gaidāmā King on Kings cīņa, kas norisināsies "Arēnā Rīga" 19. oktobrī, sola būt viena no gada iespaidīgākajām cīņu sērijām, un adrenalīns jau sit augstu vilni. Šis būs neaizmirstams vakars, jo uz ringa kāps gan pašmāju, gan ārzemju zvaigznes. Katram no šiem cīnītājiem ir savs unikāls stāsts, bet tikai viens varēs triumfēt. Ko mēs varam gaidīt un kādas ir prognozes?