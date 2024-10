Ja vēl pirms piecdesmit gadiem par lāzera staru varēja lasīt tikai fantastikas romānos vai populārzinātniskos izdevumos, tad mūsdienās tas kļuvis par gluži ikdienišķu parādību. Mēs runājam par daudzveidīgu lāzera pielietojumu: to izmanto telekomunikācijās, rūpniecībā, būvniecībā un pat izklaidē, un daudzās citās jomās, turklāt kopš lāzeru tehnoloģiju izgudrošanas tās vēl joprojām pieredz aktīvu izpēti un attīstību.

Kas ir "lāzers"?

Vārds "lāzers" ir akronīms no angļu valodas: laser – light amplification by stimulated emission of radiation". Latviski tas nozīmē 'gaismas pastiprināšana ar stimulētu starojuma emisiju’. Tas ir ļoti koncentrēts gaismas kūlis – stars, ar ko var veikt visneiedomājamākās lietas.