Sociālajos medijos – Instagram un TikTok – aizvien populārāks kļūst saturs, kurā redzams, kā cilvēki sagatavo ēdienu un ievieto to līdzņemšanas kastītēs, uzglabājot ledusskapī līdz pat nedēļai ilgi. Dažādos video redzams, kā kastītēs, stikla traukos tiek ievietots gan termiski apstrādāts ēdiens, gan arī salātu sagataves ar eļļas, jogurta vai krējuma mērcēm. Šādam risinājumam ir ieguvumi – tā var taupīt laiku, naudu, palīdzēt ievērot noteiktu uztura plānu un samazināt ikdienas pienākumus. Tomēr – cik ilgi ēdienu šādi var uzglabāt, nekaitējot savai veselībai? To noskaidrot uz zinātnisko institūtu "BIOR" devās digitālā satura autore Justīne Martinsone.

Justīne bieži taisa ēdienu sagataves un saliek pagatavoto kastītēs, tāpēc viņai bija svarīgi uzzināt, kas ar sagatavoto maltīti notiek pēc vairākām dienām. Šķiet, ļoti ērti vienā dienā sagatavot ēdienu pat piecām darba dienām, lai darba nedēļas laikā vairs nav ne jāgatavo, ne jāservē kastītēs līdzņemšanai. Justīne pagatavoja trīs dažādus ēdienus – auzu pārslas ar jogurtu, svaigos salātus, grūbu sautējumu – un paraugus no šiem ēdieniem aiznesa uz zinātnisko institūtu "BIOR" gan pirmajā dienā, gan pēc piecu dienu glabāšanas ledusskapī.

Svarīgi ir ievērot roku un pārtikas higiēnu

Izvērtējot un laboratorijā testējot Justīnes atnestās pārtikas paraugus, institūta "BIOR" mikrobioloģe Dace Ennīte norādīja, ka pēc piecu dienu glabāšanas kopējais ēdienos konstatētais mikroorganismu skaits ir palielinājies 1000 reizes! Turklāt tika atrastas enterobaktērijas, kas nebija novērotas pirmajā dienā pagatavotajos un testētajos paraugos. Tas var liecināt, ka nepilnvērtīgi tika ievēroti kādi higiēnas procesi, piemēram, gatavošanas laikā tika paglaudīts mājdzīvnieks vai kādā mirklī netika nomazgātas rokas. D. Ennīte norāda: "Baktēriju ziņā visnetīrākā vieta virtuvē ir izlietne, tāpēc tajā nedrīkst bērt ne augļus, ne dārzeņus. Visi šie produkti ir jāmazgā zem tīra, tekoša ūdens. Arī ogas no sava dārza ir rūpīgi jānomazgā!" Ja ir plānots iepriekš pagatavoto ēdienu ilgstoši uzglabāt, arī visus sausos produktus ir nepieciešams nomazgāt, piemēram, grūbas, graudus, kvinoju, rīsus un griķus.

Jāpievērš uzmanība arī virsmu un dēlīšu mazgāšanai

Ēdiena sagatavošanas procesā ir svarīgi pievērst uzmanību arī virsmu tīrībai – tās ir jānotīra katru reizi pirms ēdiena gatavošanas. To vēlams darīt ar virtuves lupatiņu un ziepēm, pēc tam šī virsma ir jānomazgā ar tīru ūdeni un jānoslauka, lai ir sausa. D. Ennīte iesaka šo lupatiņu nomainīt reizi nedēļā, lai uz tās nekrātos ēdiena atliekas. Arī griežamie dēlīši ir jāmazgā pēc katras izmantošanas, vēlams trauku mazgājamā mašīnā. Jēlas gaļas griešanai ir jābūt no citiem pārtikas produktiem atsevišķam dēlītim, lai novērstu mikroorganismu pārnešanu no jēlajiem produktiem jeb kroskontamināciju.