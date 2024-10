Tūrisma operators Join UP! Baltic atvēris savu pirmo ceļojumu veikalu Baltijas valstīs. Tas atrodas tirdzniecības centrā Domina, Rīgā. Pirmās mazumtirdzniecības vietas atklāšana ir daļa no Join UP! Baltic ilgtermiņa stratēģijas nostiprināt savu klātbūtni tūrisma tirgū un attīstīt biznesu visā Baltijas reģionā.

Mēnesi pēc atklāšanas, līdz 27. oktobrim, ikviens, kurš apmeklēs Join UP! veikalu, saņems 40 eiro individuālu promo kodu, ko varēs pievienot savam personīgajam Join UP! tiešsaistes makam un izmantot nākamā ceļojuma iegādei.

Kā saņemt 40€?*

Apmeklējiet Join UP! Baltic ceļojumu veikalu tirdzniecības centrā "Domina", lai saņemtu individuālu kodu, kas papildinās jūsu Join UP! maku par 40 €.

Aktivizējiet kodu savā Join UP! kontā.

40 € tiks pievienoti jūsu Join UP! makam un tos varēsiet izmantot ceļojumiem jebkurā mūsu galamērķī.

Jaunajā ceļojumu veikalā ceļotāji var uzzināt detalizētu informāciju par Join UP! Baltic piedāvātajām ceļojumu iespējām un saņemt profesionālas, personalizētas konsultācijas. Ikdienā no plkst. 10.00 līdz 21.00 veikalā klientus apkalpo divi tūrisma konsultanti, kuri papildina "Join UP! Baltic" esošo 60 darbinieku komandu Baltijas valstīs.

Šobrīd ceļotāji visvairāk interesējas par ceļojumiem uz tādiem siltajiem galamērķiem kā Ēģipte, Turcija, Apvienotie Arābu Emirāti un Šrilanka. Join UP! Baltic piedāvā ērtus lidojumu laikus uz Ēģiptes kūrortiem Šarm eš Šeihu un Hurgadu ar izlidošanu agri no rīta un lidojumu atpakaļ vēlu vakarā, tādējādi nodrošinot maksimāli daudz laika, ko pavadīt saulē. Šī ērtība ir galvenais iemesls, kāpēc daudzi klienti izvēlas rezervēt ceļojumus uz Ēģipti no Join UP! Baltic. Papildus ziemas galamērķiem Turcija jau tagad ir pieprasīta nākamajam pavasarim un vasarai. Tūroperators aicina veikt rezervācijas laikus, īpaši svētku un brīvlaiku periodos, jo tie ir vispieprasītākie un tiek izpirkti ātri. Tas palīdz nodrošināt labākos piedāvājumus un skaistāko viesnīcu pieejamību.

Lai gan tiešsaistes pakalpojumi nenoliedzami ir būtiska biznesa daļa, līdz ar jaunās vietas atvēršanu Join UP! Baltic mērķis ir apmierināt arī to ceļotāju vajadzības, kuri, plānojot savu atvaļinājumu, dod priekšroku personīgai klātienes saskarsmei.

"Digitālajā laikmetā esam pamanījuši, ka klienti joprojām novērtē iespēju apspriest ceļojuma iespējas tieši ar mūsu profesionālajiem ceļojumu konsultantiem, un bieži dzirdam vēlmes to darīt klātienē. Mēs kā uz klientiem orientēts uzņēmums vienkārši sekojam šai vajadzībai. Tādējādi ceļojumu plānošanu padarām pieejamāku un ērtāku daļai klientu," saka Sabina Saikovskaja, Join UP! Baltic vadītāja un valdes locekle. "Turklāt mēs ticam, ka veikala atvēršana ne tikai apmierinās pašreizējo pieprasījumu pēc klātienes pārdošanas, bet arī mudinās vairāk cilvēku sākt ceļot un iepazīt pasauli. No tā iegūs visa mūsu ceļotāju kopiena un tūrisma tirgus."

Join UP! Baltic darbojas Baltijas valstīs kopš 2022. gada aprīļa, un divu gadu laikā ir kļuvis par vienu no vadošajiem tūroperatoriem Baltijas tūrisma tirgū, 2023. gadā apkalpojot vairāk nekā 103 000 klientu. Join UP! Baltic piedāvā tirgū svaigas ceļošanas iespējas, piemēram, ceļojumus uz Šrilanku no visām trim Baltijas valstu galvaspilsētām un ceļojumus uz Ēģipti visa gada garumā, kā arī piedāvā ceļotājiem jaunas viesnīcas. Join UP! Baltic arī ievieš inovācijas klientu servisa jomā un pielieto modernus tehnoloģiskos risinājumus. Uzņēmums kā pirmais tūroperators ieviesa tiešsaistes Join UP! klientu atbalsta rīku "Gids kabatā", kas nodrošina mūsu klientiem konsultācijas populārākajās sociālo mediju platformās (WhatsApp, Instagram Direct, Messenger, Telegram un Viber), kamēr tie ceļo. Tāpat uzņēmums nesen ieviesa inovatīvu lojalitātes programmu "Join UP! Wallet" kā stratēģisku soli, lai palielinātu atkārtotu klientu skaitu, kā arī lai piesaistītu vairāk ceļotājus izmantot tūroperatora pakalpojumus patstāvīgas ceļošanas vietā.

* Pilni noteikumi pieejami Join UP! Baltic mājaslapā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!