Lai atbrīvošanās no lapām būtu ātrāka un efektīvāka, vērts izmantot plašo "Stihl" lapu pūtēju piedāvājumu. Tas ļaus grābekli atstāt šķūnītī, saudzēs darbu veicēju rokas un muguru, kā arī ietaupīs daudzas dienasgaismas stundas, iesaka "Stihl" tirdzniecības pārstāvis Jonas Golubovas.

Augstās dobes

Joprojām aktuāla dārza tendence ir augstās dobes – tās var iegādāties jau gatavas vai meistarot saviem spēkiem. Tomēr jo augstāka dobe, jo vairāk materiālu nepieciešams tās piepildīšanai. Paaugstinātās dobes var pildīt tikai ar zemi, bet ja to augstums ir lielāks, jāveido dažādu materiālu slāņi, ar zemi noklājot tikai pašu augšējo slāni. Veidojot "pīrāgu" no kartona, koku zariem, salmiem vai siena, var izmantot arī koku lapas. Tās dobē pamazām pārstrādāsies un kļūs par vērtīgu barības vielu, bet sākotnēji lapas kalpos arī kā drenāža.

Vērtīgs komposts

Ikvienā dārzā ieteicams izveidot komposta kasti tieši lapām. To var uztaisīt, piemēram, no paletēm. Berot lapas kastē, jāatceras, ka tās jāpieblietē, citādi kaste ātri būs pilna. Šajā darbiņā var iesaistīt bērnus, kuri noteikti priecāsies par lēkāšanu pa lapu kārtu. Protams, šo lapu kompostu var papildināt ar svaigi pļautu zāli un augļu, dārzeņu atkritumiem.

Kompostā liekot ozola lapas, jāatceras, ka tās pārstrādājas krietni lēnāk nekā citas lapas. Nereti dzirdēts, ka augļu koku un ogulāju lapas neiesaka likt kompostā, jo tās var būt saskārušās ar dažādām slimībām. Ja ir miltrasas vai kadiķu rūsas pazīmes, šādas lapas nudien jātur no komposta pa gabalu, citādi šīs slimības var izplatīties dārzā arī nākotnē. Tāpat kompostā nevajadzētu likt sapuvušus augļus un ogas. Ja augļu koku un ogulāju lapas ir veselas, tās droši var pievienot kompostam.

Kā pie komposta tikt ātrāk?

Nepacietīgākie komposta kaudzē var bērt sasmalcinātas lapas, tad tās pārstrādāsies ātrāk. Lielisks palīgs šajā darbā būs "Stihl" lapu pūtējs-sūcējs ar iebūvētu smalcinātāju. "Stihl" tirdzniecības pārstāvis Jonas Golubovas norāda, ka būs jāizmanto visas funkcijas un lapas vispirms jāsapūš vienā kaudzē. Tikai pēc tam ieteicams pārslēgt pūtēju uz sūkšanas un smalcināšanas funkciju. Lapas tiek iesūktas īpašā 40 litrus lielā maisā, tās arī daļēji sasmalcinot. Šo instrumentu ir ērti pārnēsāt, un nav nepieciešami dzirdes aizsardzības līdzekļi. Gatavo komposta kasti var pārklāt ar plēvi, lai uzturētu tajā siltumu un veicinātu trūdēšanas procesus. Vienīgi jāatceras, ka komposta kaudzē jābūt mitrumam, tādēļ pirms plēves uzklāšanas to var arī kārtīgi palaistīt.

Mulča

Koku lapas ir lielisks bezmaksas mēslojums, ko var izmantot, liekot uz augsnes virskārtas kā mulču. Nereti mulčas sagatavošanai izmanto zāles pļāvēju, kas nopļauj zāli un reizē sasmalcina zālienā sabirušās lapas. Inovatīvs un ērts risinājums ir lapu pūtējs, kuram ir sūkšanas un smalcināšanas funkcija. Tajā iebūvēta īpaši izturīga metāla smalcināšanas zvaigznīte, kas daļēji sasmalcina gan iesūktās lapas, gan nelielus zariņus. Savākšanas maisa rāvējslēdzējs iestrādāts somas apakšpusē, lai gatavo mulču var ātri un ērti izbērt vajadzīgajā vietā. Lai pūšanas sprauslu nomainītu pret sūkšanas sprauslu un uzliktu maisu, nav vajadzīgi īpaši instrumenti un to var izdarīt apmēram divu minūšu laikā. Lai vējš mulču neizvazātu pa visu dārzu, sasmalcinātās lapas ar grābeklīti var ierušināt zemē, kur tās ar laiku pārstrādāsies.

Kāpēc izvēlēties lapu pūtēju nevis grābekli?

Pirmkārt, jaudīgie "Stihl" lapu pūtēji palīdzēs šo ikrudens darbu paveikt daudz ātrāk. No nopļauta zāliena sabirušās lapas noteikti vieglāk būs savākt ar lapu pūtēju nevis grābekli. Otrkārt, lapu pūtēji tiks galā ne tikai ar sausām lapām, bet arī mitrām lapām. Treškārt, lapu pūtējs vēlāk noderēs arī citiem darbiem – lai savāktu zariņus pēc dzīvžoga apgriešanas, skaidas pēc zāģēšanas vai no dārza celiņiem nopūstu sniegu. Arī autovadītāji iecienījuši izmantot lapu pūtēju, lai no spēkrata nopūstu svaigu sniegu. "Stihl" tirdzniecības pārstāvis Jonas Golubovas atgādina, ka ziemas darbiem piemēroti būs tieši benzīna lapu pūtēji.