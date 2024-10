Klimata kontroles pamatelementi

Mājokļa temperatūra

Mājokļa temperatūra ir viens no svarīgākajiem elementiem, lai mēs justos labi. Brīžos, kad neveicam fizisku darbu optimāla temperatūra ir robežās no 19° C līdz 25° C. Salīgāki cilvēki priecāsies par augstāku temperatūru, bet tie, kas arī vēlā rudenī pa āru staigā šortos būs apmierināti arī ar zemākiem grādiem.