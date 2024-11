Tieši Dr. Solomatina acu centra mediķi 1999. gadā aizsāka šo darbu Baltijā, kā arī bija vieni no pirmajiem Eiropā. Pēc vairākus gadus ilgušas izpētes un informācijas apkopošanas oftalmologs profesors Igors Solomatins 1999. gadā devās uz Vāciju, kur tieši no "Carl Zeiss" rūpnīcas (tagad "Carl Zeiss Meditec") iegādājās tolaik modernāko – tikko radītu īstu tehnikas brīnumu – lāzeriekārtu, ar ko pāris sekundēs varēja likvidēt tuvredzību līdz pat 12 dioptrijām.

Tehnoloģiju attīstība šodien piedzīvo milzu lēcienu it īpaši tādās smalkās nozarēs kā oftalmoloģija, kur viss attīstās mikronu līmenī. Vēl pavisam nesen, lai veiktu abu acu lāzeroperāciju, bija nepieciešamas desmit minūtes, bet šodien, pielietojot jaunākās lāzertehnoloģijas, redzes asumu no mīnus seši uz 100% var koriģēt septiņu, deviņu sekunžu laikā.

Kādi ir jauninājumi, strādājot tieši ar jauno "VisuMax 800" lāzerkorekcijas iekārtu? Pirmkārt, šis ir ļoti ātrs lāzers, tas visu izdara acumirklī. Otrkārt, kad pacients noliek galvu uz operācijas galda, viņa acis kustās, bet šī viedā iekārta atpazīst kustības un tām pielāgojas. Turklāt visu informāciju par pacientu iespējams eksportēt no diagnostikas iekārtām. Ja mēs runājam par to, ko visas šīs tehnoloģijas nozīmē pacientam, tad galvenais un vissvarīgākais – tas ir droši, ātri, pārliecinoši. Tīri tehniski "Femto-LASIK" operācija aizņem no 5 līdz 7 sekundēm, savukārt "SMILE Pro" operācija atkarībā no iestatījumiem ilgst no 10 līdz 15 sekundēm. Protams, sākumā var būt neliela migla acu priekšā, bet rezultāts uzreiz ir redzams, un tā nav vārdu spēle. Esmu pārliecināts, ka šī ir patīkamākā darba daļa jebkuram ķirurgam, kad rezultāts jau ir redzams jau pirmajās sekundēs pēc operācijas. Visbiežāk piedzīvotās pacientu emocijas pēc lāzerkorekcijas, protams, ir laime, pat prieka asaras, ka viņi redz nesalīdzināmi labāk, neizmantojot brilles vai kontaktlēcas. Nākamajā dienā jau teju visi pacienti apliecina, ka ir apmierināti ar rezultātu.