Iestājas par pilsētnieku vajadzībām

"Ar ko izceļas "Narvesen" zīmols? Mēs piedāvājam katram ikdienā nepieciešamo ātri un ērti – sākot no kārtīgas maltītes un beidzot ar uzkodu, garšīgu, ekoloģiski audzētu kafiju, žurnālu un sabiedriskā transporta biļeti," saka "Narvesen" franšīzes ņēmēja Oksana Aņisko. Viņa "Narvesen" komandā strādā jau vairāk nekā 9 gadus un vada veikalu Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā. Šo gadu laikā "Narvesen" maltīšu klāsts piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, un tagad vienuviet iespējams iegādāties kā dažādus karstos un aukstos dzērienus, tā arī sabalansētās "Good Food" maltītes, burgerus, hotdogus, zupas, salātus un smalkmaizītes. Kā atzīst Oksana, neskatoties uz plašo sortimentu, pircēju favorīti palikuši nemainīgi. "Jau no "Narvesen" darbības pirmsākumiem iedzīvotāji ir iecienījuši mūsu hotdogus un karstmaizes. Tās ir vienas no visbiežāk iegādātajām maltītēm, kas, manuprāt, daļai cilvēku ir ļoti nostaļģiskas un saglabās popularitāti arī turpmāk."