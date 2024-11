Plašas telpas un unikāla pasākumu vide

Iespēja veidot pasākuma scenāriju vai izvēlēties gatavo programmu

Ēdināšanas iespējas – brīva izvēle vai piedāvātie pakalpojumi

Elastīgs piedāvājums dažāda izmēra komandām

Neatkarīgi no tā, vai plānots pasākums lielam uzņēmumam vai nelielai komandai, Drifta Halle piedāvā elastīgus risinājumus – no nelielām sanāksmēm līdz vērienīgām uzņēmuma darbinieku ballītēm. Pasākuma formāts un cenas ir pielāgojamas dažādiem budžetiem – atvērta tipa pasākumi sākot no 150 EUR vai privāti pasākumi ar ekskluzīvu piekļuvi, sākot no 700 EUR. Tas ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu, nodrošinot unikālu pieredzi katram viesim un pasākumam.