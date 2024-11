Mūsdienās veselīgs dzīvesveids kļūst arvien svarīgāks, un cilvēki aizvien biežāk pievēršas ne tikai sportiskām aktivitātēm, bet arī rūpējas par kvalitatīvu miegu un sabalansētu uzturu. Lai arī svinību tradīcijas bieži ietver glāzi dzirkstošā vīna, ir iespējams iekļaut to veselīga dzīvesveida ritmā, izvēloties bezalkoholisko dzirkstošo vīnu. Kas īsti ir bezalkoholiskais dzirkstošais vīns, ar ko tas atšķiras no alkoholiskās versijas, un kāpēc tas būtu lielisks papildinājums svētku galdam? Uzzināsim vairāk!

Bezalkoholiskais dzirkstošais vīns ir dzēriens, kas tiek gatavots no vīnogām vai citiem augļiem, saglabājot tā smalko garšu un dzirkstošos burbuļus. Lai gan tam nav alkohola, tas nezaudē savu kvalitāti vai izsmalcināto garšu. Šo vīnu ražo, izmantojot tehnoloģijas, kas atdala alkoholu no tradicionālā vīna, piemēram, ar aukstuma vai vakuuma metodi, tādējādi saglabājot aromātiskās īpašības. Rezultāts ir elegants un svinīgs dzēriens, kas ļauj baudīt īpašo atmosfēru bez alkohola negatīvās ietekmes. Piemēram, bezalkoholiskie dzirkstošie vīni, kā Torley, Mionetto un Freixenet, tiek gatavoti no augstvērtīgām vīnogām un ievērojot stingras kvalitātes prasības. Uzņēmuma Henkell Freixenet Latvija pārstāve Dzintra Siliņa skaidro: "Kopumā var teikt, ka bezalkoholiskos vīnus ražo tāpat kā citus vīnus, tikai tehnoloģiskā procesa beigās alkohols tiek rūpīgi atdalīts, piemēram, tvaicējot vai pakļaujot dzērienu aukstuma ietekmei. Bezalkoholiskajos vīnos ir vairāk kā 100 minerālvielu, tostarp magnijs, kalcijs, kālijs, varš, dzelzs, dažādi vitamīni un organiskās skābes – tieši tāpēc pastāv uzskats, ka vīns nelielās devās ir veselīgs. Dažos avotos pat tiek apgalvots, ka alkohols samazina vīna noderīgās īpašības, dažreiz pat tās pilnīgi bloķējot, taču bezalkoholiskajā dzirkstošajā vīnā labās īpašības var izpausties. Kādas tās ir? Piemēram, asinsvadu sistēmas attīrīšana, tādējādi samazinot aterosklerozes risku, mazinot insultu risku, pazeminot asinsspiedienu. Šādā dzērienā esošā skābe uzlabo kuņģa darbību un var palīdzēt cilvēkiem, kam ir zems skābes līmenis kuņģī. Turklāt - daudzi varbūt nezina, bet bezalkoholiskajam vīnam ir aptuveni uz pusi mazāk kaloriju kā tās pašas vīnogu šķirnes alkoholiskajam vīnam. Pozitīvi ir arī tas, ka bezalkoholiskos dzirkstošos vīna dzērienus var baudīt jebkurā dzīves mirklī, arī tad, ja nepieciešams vadīt auto. Ja runājam par garšas īpašībām – tās tomēr paliek vīna kvalitātē. Mionetto, piemēram, izmanto īpašas vīnogu šķirnes no Itālijas, saglabājot raksturīgo augļu aromātu un patīkamo pēcgaršu. Savukārt Freixenet nāk no Spānijas un izceļas ar tai raksturīgajiem aromātiem." Tāpēc, svinīgā brīdī, kad kristāla glāzes aicina baudīt kaut ko izsmalcinātu, augstas kvalitātes bezalkoholiskais dzirkstošais vīns ir lieliska izvēle.